Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a dat lovitura în America

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a dat lovitura în America

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) este reprezentat în America prin câteva piese, expuse la Institute for the Study of the Ancient World din cadrul Universității din New York. Expoziția, intitulată „The lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 B.C.” („Lumea dispărută din Vechea Europă. Valea Dunării, 5000-3500 î.Hr.”), a fost deschisă în luna octombrie a anului trecut, și cuprinde artefacte din muzee ale Bulgariei, Moldovei și României, prezentate pentru prima dată în America. MINAC participă la expoziția vernisată în SUA cu obiecte provenind din cultura Hamangia, mai exact piese de Spondylus (perle tubulare și brățări) și un vas de marmură. Muzeul Național de Istorie a României expune celebrele figurine de lut înfățișând „Gânditorul” și „Femeia șezând”, descoperite în necropola de la Cernavodă în 1956, datând, din mileniul al VI-lea î.Hr. Despre expoziția „The lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 B.C” s-a scris și în ziarul „The New York Times”, într-un articol intitulat „A Lost European Culture, Pulled From Obscurity” („O cultură europeană pierdută, desprinsă din obscuritate”). Aflăm, astfel, din articolul semnat de John Noble Wilford, de faptul că directorul institutului din New York, Roger Bagnall, a menționat, la vernisajul expoziției, faptul că „mulți arheologi de succes nu au auzit de aceste culturi europene”, remarcând, de asemenea, referitor la obiectele din ceramică: „egiptenii nu făceau asemenea vase de olărit”. Autorul articolului pune accent pe designul vaselor, vorbind despre rafinamentul limbajului vizual al culturii neolitice. „Până la descoperirile recente, cele mai provocatoare artefacte au fost figurinele înfățișând zeițe, inițial interpretate ca dovezi ale puterii spirituale și politice a femeii în societate”, scrie John Noble Wilford. Tot din articolul din „N.Y Times” aflăm că a fost editat și un catalog al expoziției, publicat de Princeton University Press, reprezentând primul compendiu în engleză privind descoperirile din Vechea Europă. În același timp, unul dintre editorii compendiului, Jennifer Chi, director asociat al Institutului din New York, a ținut să-și arate interesul pentru a studia relația dintre culturile ultra-cunoscute și cele „subapreciate”. Articolul integral poate fi citit accesând linkul http://www. nytimes.com/2009/12/01/science/01arch.html. Piesele vor fi itinerate în toată America Așa cum arată cercetător științific MINAC Valentina Voinea, dintre tipurile de piese Spondylus identificate, până în prezent, în arealul Hamangia, cea mai mare frecvență o au mărgelele tubulare, descoperite atât în așezări, cât și în necropole, adesea piese componente pentru coliere, singure sau asociate cu mărgele de Dentalium, malahit sau marmură. Totodată, brățările reprezintă categoria cea mai numeroasă din siturile Hamangia (de la Durankulak, Cernavodă, Limanu, Mangalia, Ceamurlia de Jos, Medgidia - Satu Nou, Agigea, Palazu Mare). Aflăm de la Valentina Voinea faptul că, în necropola de la Durankulak, deseori, pe ambele brațe, deasupra cotului, era fixată câte o brățară de Spondylus sau dintr-un material cu aspect asemănător - marmură, conform modei timpului. Majoritatea brățărilor au fost depuse întregi în morminte. De asemenea, vasul cu percutor de marmură se integrează tot în categoria pieselor de inventar funerar, având probabil o destinație cultică. Expoziția face parte dintr-un parteneriat încheiat între Institute for the Study of the Ancient World - New York University și Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Inițial, era programat ca expoziția să fie deschisă până pe 25 aprilie 2010, însă directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, ne-a anunțat că a fost solicitată prelungirea termenului de custodie, astfel că piesele vor fi itinerate în mai multe orașe din Statele Unite, pe tot parcursul acestui an.