Muzeul de Artă se va extinde până la toamnă. Investiția se ridică la 700.000 de euro

Muzeul de Artă din Constanța are planuri mari anul acesta. Cel mai important, însă, este cel care face referire la extinderea mși modernizarea instituției de cultură, lucrări ce vor fi demarate în scurt timp.Așadar, nu a mai rămas mult până la etapa finală de finanțare a proiectului european transfrontalier România- Bulgaria cu ajutorul căruia muzeul va trece printr-o schimbare totală la față. Mai precis, în cea de-a doua parte a acestui an vor începe lucrările de extindere și de modernizare a acestei instituții de cultură.Acest proiect se referă la extinderea muzeului în curtea interioară. Desigur, pentru ca acest proiect să fie finalizat s-a avut în vedere și faptul că instituția are sediul lângă un monument istoric grupa A, respectiv prima Școala Românească din Constanța „Principele Ferdinand și Principesa Maria”, dar suficient cât să cuprindă două nivele. „Construcția se va ridica pe niște stâlpi, întrucât la parter nu putem să facem zid închis, pentru că trebuie să se vadă monumentul și din spate. Vom avea, așadar, o construcție care va fi pentru etajul I și etajul II. Apoi, intenționăm să avem la etajul I o sală de conferințe care să fie a muzeului, dar în același timp a orașului, iar la cel de-al doilea nivel o să avem o sală de expoziție pentru tineri“, a precizat directorul instituției de cultură, dr. Doina Păuleanu.La acest moment, proiectul a fost aprobat după prima evaluare, iar cea de-a doua urmează să aibă loc luna aceasta, fiind de altfel și ultimul filtru. „Proiectul va începe când ni se vor da și banii. Dacă ni se comunică până în luna martie răspunsul, probabil că banii vor veni într-o lună sau două, dar s-ar putea ca lucrările să fie puțin întârziate pentru că noi trebuie să facem după aceea degajarea de sarcină arheologică și, în funcție de acest lucru și ce se va găsi, va dura mai mult sau mai puțin. Oricum, ne așteptăm să fie scoase la suprafață obiecte de mare valoare, mai ales că aici a fost zonă de necropolă”, a completat directorul.În concluzie, managerul speră ca în vară să înceapă ridicarea întregii construcții, pentru ca, până în toamnă, să fie terminată.De precizat că investiția se ridică la suma de 700.000 de euro.„Trebuie să precizez că, în noul spațiu, vor fi efectuate o serie de amenajări interioare iar, în plus, vrem să facem un lift în muzeu, o rampă pentru persoanele cu handicap și multe alte lucruri pentru extinderea efectivă a muzeului. Una dintre problemele cu care ne-am confruntat a fost cea legată de aprobarea de care avem nevoie de la Ministerul Culturii, pentru că această clădire este monument de grad A. Cu toate acestea, noi nu lezăm cu nimic această construcție, practic nu ne îndepărtăm de ea decât la un metru și jumătate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Muzeului de Artă, Doina Păuleanu. Omul de cultură este de părere că este mare nevoie de o sală de conferințe, mai ales în condițiile în care toate acțiunile lor au loc în sala „Grigorescu”, unde se pun și se scot mereu scaune, la evenimente.„Desigur, acesta este un spațiu superb, dar prefer să-l țin numai pentru evenimentele deosebite și când avem o conferință sau altă acțiune de alt gen, să avem o sală special amenajată, mai ales că acustica nu este bună în această sală, pentru că este foarte înaltă și sunetul reverberează. În plus, orașul nostru nu are o sală de conferințe corespunzătoare”, a adăugat criticul de artă.Până la ridicarea noii clădiri, muzeul a trecut prin câteva lucrări de curățenie, de curând fiind curățată toată marmura.Înființat pe baza colecției de pictură și sculptură, provenită de la Pinacoteca Primăriei orașului Constanța, muzeul s-a îmbogățit de-a lungul timpului cu lucrări transferate de la Muzeul Național de Artă și prin achiziții și donații făcute de Marius Bunescu, Ion Jalea, Boris Caragea.Obiectele sunt expuse pe trei nivele ale celor două clădiri, legate între ele; prima construcție datată 1895, având elemente de decorație exterioară în stil neoclasic, cealaltă, modernă, ridicată între 1980 - 1982.În prima clădire, la parter, sunt puse în valoare lucrări de referință semnate de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu și Ioan Andreescu. Ștefan Luchian este prezent cu câteva naturi moarte cu flori. Expunerea parterului muzeului este completată cu opere semnate de mari sculptori ai aceleiași epoci: Ioan Georgescu, Ștefan Ionescu Valbudea, Friederic Storck, Dimitrie Paciurea.La etajul 1 simeza unei vaste săli Pallady susține nu mai puțin de 35 de lucrări datorate artistului: naturi statice și nuduri de excepție, ca și peisaje inspirate de malul mării la Constanța, semn al prezenței sale aici în 1913. Tot aici pot fi întâlnite portrete mici și compoziții semnate de Ion Jalea, Cornel Medrea și de alți sculptori. Etajul 2 prezintă amplu „Grupul celor 4”, alcătuire de referință a artelor anilor 1924 - 1933: Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Francisc Șirato și sculptorul Oscar Han.În clădirea a doua se întâlnesc compoziții, portrete și peisaje într-o suită de opere semnate de Camil Ressu, Sabin Popp, Ion Theodorescu Sion și alții.