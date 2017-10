Muzeul de Artă Populară va intra în reparaţii. Faţadele degradate trebuie restaurate

Muzeul de Artă Populară va intra în reparații. Fațadele degradate trebuie restaurate

„Ultimele reparații capitale la această clădire au fost realizate în urmă cu 30 de ani, dar în 1998 s-au mai făcut, totuși, niște lucrări la temelia clădirii, mai ales la izolații. Problemele care au apărut în ultimul timp sunt legate de fațade, coloanele care susțin balconul, toate aflându-se în afara clădirii. Din acest motiv, acestea nu au fost cuprinse la reparațiile trecute. În același timp, sunt probleme la fațade, care trebuie restaurate, îndeosebi cele care au elemente decorative, specifice sfârșitului de secol XIX, majoritatea fiind degradate. În ceea ce privește temelia, aceasta se află la o adâncime de șase metri și jumătate, este făcută din piatră de carieră, cu un beton din var hidraulic, cum se construia pe vremea aceea, iar pentru rezistența clădiri, probabil se va impune injectarea cu beton a temeliei. Oricum, toate acesta vor fi rezultatul expertizei clădirii muzeului, care este proprietatea Primăriei Constanța. În plus, trebuie precizat că la clădirile-monument de arhitectură nu pot lucra decât specialiști autorizați, de la București”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul muzeului, Maria Magiru.De precizat că, de-a lungul timpului, clădirea Muzeului de Artă Populară, construită între 1893 și 1896, a avut mai multe funcțiuni. Între anii 1896 și 1906 acest spațiu a găzduit Primăria Comunei Constanța, iar între 1906 și 1969, pe timpul primarului Ion Bănescu, a fost Palatul Poștelor.La acest moment, la Muzeul de Artă Populară poate fi vizitată expoziția permanentă „Arta populară din România”, care cuprinde costume populare, podoabe și accesorii de port din toate zonele etnografice ale țării: Moldova, Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.De asemenea, vizitatorii pot admira obiecte de uz gospodăresc, ceremonial și decorativ din lemn, metal și lut, care ilustrează interioarele gospodăriilor tradiționale, obiecte de uz religios sau legate de sărbători populare, precum icoane țărănești pictate pe lemn și sticlă.La parter poate fi vizitată și expoziția temporară „Gospodăria tradițională din Dobrogea”, care reunește inventar gospodăresc legat de prepararea mâncării, unelte folosite la prelucrarea fibrelor textile și țesut, unelte și ustensile agricole și de pescuit. De asemenea, în incinta instituției se află și un stand cu vânzare de unde pot fi achiziționate obiecte de creație populară și meșteșugărească produse de meșteri populari.Anul trecut, spre exemplu, au mai fost făcute câteva achiziții noi, cu care muzeografii și-au completat colecțiile. „Noi facem mereu achiziții de patrimoniu cultural național, uneori direct de la țărani, din așezări din toată țara. Din păcate, achizițiile la etnografie nu înseamnă o valoare foarte mare, pentru că lucrurile pe care le găsim nu sunt scumpe. Astfel, de curând am luat de la o țărancă din Țara Zarandului, Arad, o colecție rămasă de la soacra ei în lada de zestre, constând în costume populare, textile, obiecte de uz gospodăresc. După aceea, am luat obiecte de la diferite etniii din Dobrogea, dar și obiecte de la țărani din Moldova. Apoi, din Bistrița Năsăud, din Maramureș, am luat țesături mari din lână, scoarțe etc.”, a mai spus directorul constănțean.