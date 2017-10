Muzeul de Artă Populară are nevoie de reabilitare. "La subsol şi parter situaţia este delicată. Totul este foarte degradat"

Muzeul de Artă Populară are nevoie de reabilitare. "La subsol și parter situația este delicată. Totul este foarte degradat"

Muzeografii constănțeni așteaptă cu sufletul la gură ca Muzeul de Artă Populară din Constanța să intre în reabilitare. Având în vedere că ultimele reparații capitale la această clădire au fost realizate în urmă cu 30 de ani, este mare nevoie de acest lucru.Problemele care au apărut în ultimul timp sunt legate de fațade, coloanele care susțin balconul, toate aflându-se în afara clădirii. Din acest motiv, acestea nu au fost cuprinse la reparațiile trecute. În același timp, sunt probleme la fațade, care trebuie restaurate, îndeosebi cele care au elemente decorative, specifice sfârșitului de secol XIX, majoritatea fiind degradate. În ceea ce privește temelia, aceasta se află la o adâncime de șase metri și jumătate, este făcută din piatră de carieră, cu un beton din var hidraulic, cum se construia pe vremea aceea, iar pentru rezistența clădirii, probabil se va impune injectarea cu beton a temeliei.Apoi, există problema planșeelor de la subsol și parter, unde, în momentul construirii muzeului, s-au folosit grinzi metalice pentru susținere. La reparațiile care s-au mai efectuat de-a lungul anilor, s-a intervenit pe partea de structură a muzeului, s-au turnat grinzi din beton. Deși în timp s-au restaurat toate elementele decorative de pe fațadă, unele au început să se degradeze, să crape, să se desprindă.Partea proastă este că odată cu demararea acestor lucrări ample de reparații, se impune și evacuarea clădirii și conservarea lucrărilor din incintă. „Aceasta este o mare problemă a muzeului nostru, faptul că trebuie să evacuăm clădirea, dar cea mai gravă dintre toate este cea legată de conservarea patrimoniului, în această perioadă de evacuare. Deci, cu siguranță, că va urma o perioadă foarte grea pentru muzeu. Totuși, cred că lucrările vor putea fi realizate abia la începutul anului viitor. Deocamdată, însă, s-a organizat licitația și acum se studiază dosarele pentru proiectare. Prin urmare, mai durează puțin până când vom afla cine se va ocupa de lucrări. Trebuie precizat că acestea sunt absolut necesare. Desigur, de-a lungul timpului, am mai avut probleme cu instalația termică, la clădirea depozitelor de patrimoniu, dar am reparat-o imediat. Noi ne facem griji numai legat de evacuarea muzeului, atunci când va trebui predat spre consolidare, reabilitare și restaurarea fațadelor. Bineînțeles, în lucrările de reabilitare va intra și clădirea anexă, unde, la etaj, avem depozitele de patrimoniu. Din nefericire, situația de la subsol și parter este tare delicată, totul arată foarte degradat”, a explicat directorul muzeului, Maria Magiru. Menționăm că acest spațiu a fost folosit până de curând de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, iar la etaj se află depozitele de patrimoniu ale Muzeului de Artă Populară. „Noi am încercat să menținem clădirea cât mai bine, dar, din cauza deselor inundații din zonă, subsolul a fost foarte afectat. Ba chiar, într-o vreme, a stat apa de-un metru acolo. La etaj, am întreținut clădirea, dar problemele de la subsol și parter sunt foarte mari”, a completat Maria Magiru.De precizat că, de-a lungul timpului, clădirea Muzeului de Artă Populară, construită între 1893 și 1896, a avut mai multe funcțiuni. Între anii 1896 și 1906 acest spațiu a găzduit Primăria Comunei Constanța, iar între 1906 și 1969, pe timpul primarului Ion Bănescu, a fost Palatul Poștelor.În prezent, muzeul are în jur de 17.000 piese, un patrimoniu foarte mare și variat, ce cuprinde țesături, lână bumbac, broderii, icoane pe lemn, pe sticlă, mobilier țărănesc, podoabe, costume populare reprezentativ pentru toate zonele țării etc.