Muzeul de Artă Constanţa îşi instruieşte astăzi publicul de mâine

Muzeul de Artă Constanța își instruiește astăzi publicul de mâine

Într-o lume a kitsch-ului ridicat la rang de virtute, copiii care acum sunt încă în formare ca gust și comportament au prea puține posibilități să își educe acea sensibilitate care îi va ajuta mai târziu să poată aprecia frumosul și arta autentică. Muzeul de Artă Constanța are ca misiune, pe lângă conservarea și promovarea artei și artiștilor, și instruirea unor noi generații de iubitori de artă, care mâine vor păși pe culoarele muzeelor cu un ochi format și cu așteptări înalte. „Insuflăm simț estetic” Atelierele de creație pentru copii și adolescenți ale Muzeului își propun tocmai să răspundă acestor nevoi ale publicului. „Ideea e că noi nu vrem să-i transformăm în artiști plastici. Ideea este să le insuflăm puțin un simț estetic. Până la urmă ei sunt viitorul muzeelor, poate chiar viitorii cumpărători de artă, iar aici își formează gustul estetic. Se familiarizează cu instituția, cu ceea ce înseamnă un muzeu, cu ceea ce presupune o expoziție, pentru că ei, fiind protagoniștii unei expoziții, realizează ceea ce înseamnă să lucrezi cu publicul. Nu mai lucrezi numai pentru tine. Trebuie să exprimi ceva”, a declarat Alexandra Radu, care se ocupă tocmai de aceste ateliere alături de Laura Mocanu. Amândouă sunt artiste plastice, cu o bogată activitate expozițională (lucrările lor se pot găsi și la Salonul de Iarnă al Muzeului din anul acesta), la care se adaugă vocația pedagogică, prin care doresc să transmită pasiunea pentru arta plastică și celor tineri. Aceste ateliere „sunt destinate copiilor de diferite vârste. Programul pentru copii se numește MACT junior, iar cel pentru adolescenți Teenagers - MACT. Sunt zece teme propuse la fiecare din module, teme care merg pe istoria artei, pe diferite tehnici plastice, pe incursiuni tematice în Muzeu. Am fost cu copiii la Mozaic, de exemplu, sau la Teatrul de Păpuși. Încercăm să combinăm mai multe domenii. Cursul se ține sâmbătă, cei mici la ora 10, iar pentru adolescenți, la ora 13, și durează câte două ore. Modulul se întinde de-a lungul a zece săptămâni, cu câte o temă în fiecare săptămână, dar dacă un copil nu a reușit să ajungă la una din teme are posibilitatea să recupereze mai târziu. Chiar acum ne aflăm în perioada de recuperări cu cei care au lipsit în decursul acelor zece săptămâni”, spune Radu. „La terminarea unui modul vom realiza o expoziție cu lucrările copiilor și le vom da fiecăruia câte un catalog cu lucrările și momentele din timpul acestui curs”, a adăugat ea. Copiii, față-n față cu artiștii Astfel de ateliere de creație plastică, ce au loc într-un muzeu de artă, își au avantajele ușor de ghicit: „Una este să lucrezi într-o bancă, și alta este într-un muzeu, unde tot timpul ai în față noi lucrări, unde pictezi alături de Grigorescu”, crede Alexandra Radu, care povestește cu încântare despre momentele în care copii s-au trezit față în față cu artiștii plastici care expun la Muzeul de Artă Constanța: „Au cunoscut și artiștii plastici. Foarte mulți artiști care au expus aici. Săptămâna trecută l-au cunoscut pe pictorul Cătălin Botezatu, artistul care a expus lucrări în acuarelă. Este interesant să îi cunoască și să dialogheze. Domnul Ioan Iacob a avut o expoziție aici le-a explicat cum pictează el și le-a arătat și a fost foarte încântat”. Însă temele sunt variate și nu se reduc la pictură. Ele fac loc și modelajului în lut, colajului făcut din fotografii, creației de costume pentru scene de teatru și tot ceea ce imaginația umană a mai născocit în domeniul artei plastice.