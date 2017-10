Musulmanii marchează Ramazan Bairamul

5

Credinciosilor musulmani

De ziua voastra,va doresc sanatate,pace si belsug in casele voastre.Sunteti o comunitate de toata isprava.Cu voi ne mandrim.Doresc sa traiti in veci alaturi de noi,in patria comuna, patrie care este si a voastra.Un print strain(in viata),indragostit de Romania,spunea inca din 1989 urmatoarele: "Extraordinara DIVERSITATE CULTURALA a Romaniei nu este numai parte a SANATATII EI NATURALE, dar si un bun de o VALOARE INESTIMABILA A UMANITATII..." In plus,cuvantul rostit de Regele Carol I (un rege luminat), in ziua cand armata romana a pus piciorul pe pamant dobrogean,suna ca un legamant peste veacuri pentru toti crestinii din Dobrogea.Avem doctori,ingineri,cercetatori,si chiar militari musulmani.Fara ei suntem putin mai saraci. Pentru mârlanul de la Nr. 2 si Nr.4,imi cer eu scuze in locul lui.Va respect !