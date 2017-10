Musulmanii din România sărbătoresc Kurban Bayram-ul

Peste 70.000 de credincioși musulmani din România sărbătoresc de astăzi și până duminică, inclusiv, Kurban Bayram-ul (Sărbătoarea Sacrificiului). Iusuf Muurat, muftiul Cultului Musulman din România, va oficia slujba la Geamia Hunchiar, unde sunt așteptați oaspeți din Turcia și din Germania. Ca în fiecare an, Muftiatul Cultului Musulman din Româ-nia va oferi peste 2.500 de pachete tradiționale credincioșilor din Dobrogea.Musulmanii din România respectă cu strictețe obiceiurile. Potrivit tradiției, credincioșii au obligația ca în această perioadă să sacrifice un animal (batal, oaie, vită). De asemenea, musulmanii trebuie să fie uniți, să se împace și să se gândească la cei săraci. Tradiția spune că din animalul sacrificat două treimi trebuie împărțite, iar o treime se oprește în casă, pentru a fi consumată de familie. Astfel, o parte din carnea animalului sacrificat trebuie dăruită nevoiașilor, săracilor, văduvelor, o alta rudelor și prietenilor, iar cea de-a treia va rămâne pentru familie. Numai o treime rămâne pentru familia celui care sacrifică, restul de două treimi fiind oferită drept pomană.Cei care se ocupă de sacrificarea animalelor au grijă ca ovinele să aibă vârsta minimă de un an, iar dacă depășește vârsta de șase luni trebuie să fie dezvoltat și viguros asemenea unuia de un an. Pentru bovine, potrivit normelor islamice, este permisă doar sacrificarea animalelor cu vârstă minimă de doi ani. Muftiatul Cultului Musulman din România organizează slujbe religioase la lăcașurile de cult din țară și activități de întrajutorare a semenilor în mai multe localități din Constanța, Tulcea și Călărași. „Ne bucură faptul că musulmanii din întreaga lume vor celebra anul acesta la aceeași dată, 24 septembrie, Kurban Bayram, așa după cum am sărbătorit și Ramazan Bayram. O mare contribuție la stabilirea unei date comune au avut-o întrunirile liderilor spirituali din întreaga lume, unde am fost și noi reprezentați”, a subliniat liderul spiritual al musulmanilor, Iusuf Muurat.v v vȘi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România a pregătit cu prilejul Sărbătorii Sacrificiului - Kurban Bayram, peste 1.200 de pachete, ce vor fi împărțite membrilor comunității cu posibilități materiale modeste și văduvelor. Președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, a declarat că „produsele alimentare au fost achiziționate cu banii strânși din donațiile membrilor UDTTMR. Cu ocazia Kurban Bayram-ului, transmit tradiționala urare „Qurban Bayramęnęz Qayęrlę Bolsęn!”.