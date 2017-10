„Muncesc mult şi nu am timp de bârfele mondene“

Interviu în exclusivitate cu LOREDANA

„Muncesc mult și nu am timp de bârfele mondene“

Concertul „MAGIC” al Loredanei, care a avut loc la începutul acestei săptămâni pe scena Casei de Cultură Constanța, a fost unul cu totul deosebit, spectatorii decla-rându-se impresionați de puterea acestei artiste de a se reinventa.A apărut inițial pe scenă într-o rochie „iluminată”, schimbând apoi numeroase ținute, s-a ridicat la… cer cu ajutorul iluzionistului Johannes, a cântat alături de Cornel Ilie de la Vunk și Marius Marin, candidat la „Vocea României”, a avut alături pe scenă band-ul Agurida și o trupă de dansatori, Loredana reușind, timp de două ore, să-și țină publicul „în priză”.- De ce ai ales să deschizi turneul național „Magic” cu spectacolul de la Constanța?- Este orașul în care vin cu tot sufletul de fiecare dată și, așa cum am spus și spectatorilor, de câte ori vin la Constanța simt că vine vacanța. Pentru mine Constanța are un farmec inegalabil. Poate și pentru faptul că prima dată am ajuns la Constanța la 14 ani. Mi-am dorit tare mult să ajung la mare, dar pentru că eram dintr-un orășel mititel din Moldova, părinții mei îmi tot promiteau că „dacă o să iei premiu la anul mergem la mare”. Iar eu am tot luat premiul I până am ajuns la Festivalul de la Mamaia și atunci nu au mai avut ce să facă și au mers la Mamaia.- Cui îi aparține ideea acestui real show?- Spectacolul a plecat de la muzică și, practic, a fost ideea mea. Show-ul am început să-l construim la Sala Palatului, dar la Constanța este în premieră absolută, pentru că are numere diferite față de show-ul de acolo. Faptul că a trebuit să-l adaptăm de la o scenă și sală foarte mari, cu 4.000 de locuri, la o sală mai mică, a ținut foarte mult de logistică. A fost nevoie să repetăm de mai multe ori timp de două săptămâni pe o scenă de dimensiunea celei de la Constanța ca să ne obișnuim.Cred că spectacolul mă definește, pentru că ai nevoie de antrenamente de mulți, mulți ani ca să poți susține un spectacol de două ore. Nu aș fi fost pregătită să fac asta acum 10 ani sau acum cinci ani. Totul vine la momentul la care mă simt pregătită. Am strâns energie, am strâns idei, m-am antrenat fizic și psihic și am încercat să adun toate aceste talente împreună și să creăm o poveste care să-i impresioneze pe spectatori.- Presa de specialitate te consideră un fenomen, pentru că ai reușit să te reinventezi permanent. Ce alimentează pofta aceasta de a rămâne în top?- În fiecare zi trebuie să vii cu ceva nou și cu o altă energie, să descoperi. Mă alimentează dragostea pe care mi-o arată publicul și faptul că sunt răspunzătoare pentru aceste sentimente pe care le primesc de atâta timp și care mă hrănesc, practic. Până la urmă, banii sau gloria contează mai puțin. Dragostea și faptul că atâtea generații vin la concertele mele, de la mic la mare, și plătesc un bilet într-o perioadă în care cu toții trăim o criză de toate felurile, pentru mine este cel mai mare dar. Și ce pot să fac decât să cânt cel mai bine și să încerc să fiu în fiecare zi mai bună.- Cum reușești să te ții departe de bârfele mondene?- Cred că atunci când îți place ce faci și muncești pentru asta, de dimineață până seara, nu ai timp să te mai gândești la altceva. Abia aștept să ne revedem la vară!