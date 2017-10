Multiple acţiuni dedicate Săptămânii Francofoniei, la Constanţa

Multiple acțiuni dedicate Săptămânii Francofoniei, la Constanța

În fiecare an, francofonii din lumea întreagă sărbătoresc, pe 20 martie, Ziua Internațională a Francofoniei, o zi dedicată limbii franceze, vorbită de 200 milioane de persoane din 70 de state ale Organizației Internaționale a Francofoniei. România, fiind o țară cu o puternică tradiție culturală filo-franceză, participă și ea la această sărbătoare ce îmbrățișează întregul glob. La Constanța, filiala locală a Alianței Franceze a organizat, în cursul întregii săptămâni, mai multe acțiuni al căror scop este cultivarea limbii franceze, dar și promovarea culturii și civilizației specifice acestei limbi. „Ca în fiecare an, și anul aces-ta se desfășoară săptămâna francofoniei. Principala organizatoare a acestei acțiuni este Alianța Franceză, în parteneriat cu diferite licee din oraș și Universitatea «Ovidius». În cadrul acestor activități se urmărește promovarea limbii și culturii franceze, atragerea tinerilor spre limba franceză și motivarea lor”, a declarat prof. Mariana Iancu, responsabil pentru activitățile culturale în cadrul Alianței Franceze Constanța. Prima acțiune a Săptămânii Francofoniei a avut loc luni, 16 martie, la sediul A.F. Constanța, unde Stephanie Dumortier, responsabil cu relațiile internaționale la Ciclul 1 european de Științe Politice Paris, a susținut conferința intitulată „Les nouveaux enjeux du français”. Următoarele acțiuni vor avea loc vineri, 20 martie, când la aceeași locație, începând cu ora 12, va avea loc un spectacol muzical intitulat „Printemps Francophone”, organizat de Colegiul Național de Artă „Regina Maria”. Începând cu ora 18, va avea loc masa rotundă intitulată „La francophonie aujourd’hui et demain”, organizată în colaborare de A.F. Constanța, Inspectoratul Școlar Județean, lectoratul de limba franceză al Universității „Ovidius” și Liceul „George Călinescu”. De asemenea, a devenit o tradiție ca, în fiecare an, cu ocazia Săptămânii Francofoniei, să aibă loc concursuri pornind de la un set de zece cuvinte date. Anul acesta, tema generală care grupează cele zece cuvinte este „le demain” (ziua de mâine). „În jurul acestor cuvinte trebuie lucrate desenele și trebuie făcute fotografiile. Una din expoziții va fi la Colegiul de Artă și va organiza și inspectoratul una la Universitatea «Ovidius». La Colegiul Național de Artă sunt numai lucrările elevilor de acolo, iar la Universitatea «Ovidius» vor fi lucrările elevilor din Constanța și din județ”, spune Iancu. Lectoratul de limba franceză al Universității „Ovidius” va găzdui vineri, 20 martie, la ora 15, concursurile care au ca temă cele zece cuvinte. Liceul „Ovidius”, în schimb, organizează, în colaborare cu Liceul „George Călinescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și A.F. Constanța, spectacolul muzical și literar „La francofête”.