Multiculturalitatea, marca Taberei de pictură de la Medgidia

În perioada 16-26 august, la Medgidia s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a Taberei Internaționale de Pictură Lucian Grigorescu, care a adunat artiști plastici din Turcia, Cipru, Bulgaria, Rusia, Serbia și România.Sâmbătă, 25 august, la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, cei prezenți au avut ocazia să îi cunoască pe artiști și să le studieze operele, cu prilejul verni-sajului lucrărilor realizate în tabără. Lucrările acestora pot fi vizualizate și virtual, pe site-ul dedicat taberei de pic-tură - www.galerievirtualamedgidia.ro, unde, alături de lucrările din acest an, pot fi găsite și operele de artă create în edițiile anterioare ale taberei, precum și informații despre artiștii plastici care s-au aflat de-a lungul anilor în taberele de la Medgidia.Anul acesta, s-au alăturat colecției de artă a municipalității pictorii: Bahri Genc, Kenan Ozgur (Turcia), Feridun Isiman, Bulent Salderay (Cipru), Kissiov Iordan, Galina Hristova (Bulgaria), Svetlana Starikova (Rusia), Elena Radivojevic (Serbia), Melania Bărbulescu, Laura Armeanu, Constantin Papadopol, Eusebio Spânu, Cornelia Gherlan, Ioana Lavinia Streinu, Mircea Costea (România).Ca în fiecare an, la expoziția de la Medgidia s-a aflat și Alice Dinculescu, cunoscut critic de artă, care a apreciat munca artiștilor plastici și faptul că, an de an, Medgidia se îmbogățește cultural și spiritual, deoarece se reunesc aici reprezentanți din țări cu tradiții și culturi diferite.Prezent la vernisaj, primarul Marian Iordache le-a acordat pictorilor diplome în semn de apreciere pentru participare la evenimentul de la Medgidia.