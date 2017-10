Multă distracţie şi… engleză pentru copiii veniţi pe litoral!

Multă distracție și… engleză pentru copiii veniți pe litoral!

Copiii veniți pe litoral au avut parte, zilele trecute, de multe surprize și un lung șir de evenimente educative-distractive. Centrul Internațional Helen Doron English a organizat Family Day, în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, pentru a le oferi micuților un timp de calitate împreună cu părinții și bunicii lor.Evenimentul, organizat în parteneriat cu BB Center, Work at Home Moms și Salsa Encanto, a debutat cu ateliere interactive de limba engleză pentru copii de la 1 la 8 ani, apoi, cu piesele de teatru „Little Red Ridding Hood” și „Snowwhite and the Rappers”, interpretate de copii în limba engleză. Totodată, micuții au dansat în ritm de salsa, au fost pictați pe față pentru a arăta ca eroii lor din desenele animate și au făcut fotografii haioase la minut.Părinții au fost și ei ocupați, în timp ce copii s-au distrat. Aceștia au avut ocazia de a participa la un lung șir de cursuri și workshop-uri de parenting, des-pre alăptare, despre echilibrul relației și bazele familiei, despre încurarajare și progres și multe altele.„Este foarte important să fim alături de copiii noștri în fiecare etapă de dezvoltare a lor și, desigur, să le oferim timp de calitate, să îi distrăm și să își aducă aminte la maturitate de clipele minute petrecute împreună. Copiii nu trebuie să cunoască grijile, problemele, ei trebuie să se joace, să râdă și să învețe în permanență lucruri noi”, a declarat Ștefania Filip, coordonatorul Centrului Internațional Helen Doron English.