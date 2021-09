Mult succes în cele 34 de săptămâni de provocări! Noutățile anului școlar 2021-2022

De asemenea, revin etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare care se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Şcoala altfel" (8 - 14 aprilie 2022), conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare (prevederile Ordinului nr. 3243/februarie 2021).





Prima zi dintr-un an școlar privit cu optimism de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, dar cu scepticism de părinții care primesc cu îngrijorare statisticile ce relevă situația îmbolnăvirilor de Covid versus vaccinare.





Și, totuși, un an școlar în care se dorește revenirea la normalitate, în măsura în care cele două scenarii avansate prin ordin comun vor putea fi evitate. Sub 6 la mia de locuitori - în bănci versus peste 6 la mie trecerea în online cu câteva excepții: „până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezenţă fizică la cursuri în unităţile de învăţământ, a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din învăţământul special cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 şi participarea în sistem on-line a tuturor celorlalte categorii de elevi”.





Acesta ar putea fi ultimul an școlar cu cele mai puține săptămâni, întrucât Ministerul Educației și-a anunțat intenția de a propune extinderea perioadei de cursuri în învățământul preuniversitar, începând cu anul școlar 2022- 2023, în acest sens urmând a fi inițiate consultări extinse.





O altă noutate a acestui an școlar o constituie organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, ce urmează să debuteze chiar de mâine și a cărui probă de foc este programată pe 15 octombrie.



Calendarul vacanțelor anului școlar 2021-2022





Semestrul I, care începe luni, 13 septembrie, are 14 săptămâni și se încheie pe 22 decembrie 2021. Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni, cursurile încep din data de 10 ianuarie 2022 și se încheie la 10 iunie 2022.



25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;



23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;



15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;



11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.



Elevii din clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă) studiază 32 de săptămâni în anul școlar 2021-2022 și încheie cursurile mai devreme la data de 27 mai 2022, pentru cei din clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 1 iulie 2022.



Calendarul examenelor naționale 2022





Și pentru că săptămâna trecută, în Monitorul Oficial (nr. 852/7 septembrie, respectiv 869 bis/10 septembrie), au fost publicate calendarele celor două examene naționale ce vor fi organizate în vara 2022, vă prezentăm în continuare structura acestora.



EVALUARE NAȚIONALĂ





30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la evaluarea națională



3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a



14 iunie 2022 Limba și literatura română — probă scrisă



16 iunie 2022 Matematica — probă scrisă



17 iunie 2022 Limba și literatura maternă — probă scrisă



23 iunie 2022 (până la ora 14.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor



23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19.00): Depunerea contestațiilor



24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12.00): Depunerea contestațiilor



24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor



30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor



BACALAUREAT Sesiunea iunie – iulie





23 – 27 mai 2022 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen



27 mai 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a



6 – 8 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A



8 – 9 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B



9 – 10 iunie 2022 – Evaluarea competențelor digitale – proba D



13 – 15 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C



20 iunie 2022 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă



21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă



22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă



23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă



27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00—18:00



28 – 30 iunie 2022 – Rezolvarea contestațiilor



1 iulie 2022 – Afișarea rezultatelor finale



Sesiunea august – septembrie





18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe



16 august 2022 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă



17 august 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă



18 august 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă



19 august 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă



22 – 23 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A



24 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B



25 august 2022 – Evaluarea competențelor digitale – proba D



26 și 29 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C



31 august 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)



1 – 2 septembrie 2022 – Rezolvarea contestațiilor



3 septembrie 2022 – Afișarea rezultatelor finale.





Prima zi din cele 34 de săptămâni până la viitoarea vacanță mare, în care revin lucrările scrise semestriale (tezele), după ce un an jumătate au fost suspendate și care se vor susţine, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalizarea semestrului.