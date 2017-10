Mugur Isărescu, la Constanţa: „Toată lumea ştie cum e cu banii”

1

felicitari pentru initiativa

este un lucru benefic pentru constanteni (cei care au stiut si au fost prezenti la conferinta); sigur, tinerii trebuie sa cunoasca foarte bine istoria Romaniei; si cred ca istoria economica e cea mai importanta; nu atit voievozii razboinici, cat istoria comertului si -in general- a economiei. Si romanii trebuie sa afle ca stramosii lor au fost doar niste tarani, care au urat comerttul si bancile, lasate la cheremul strainilor (armeni, greci, evrei). Ca Romania a avut foarte multe monede ce circulau pe teritoriul ei, si ca leul era doar o moneda de scont. Ca primii lei au fost batuti in efortul de emancipare nationala. Si ca vor dispare in efortul de integrare europeana. Ca bancile romanesti erau proprietatea liberalilor si ca se luptau cu marile mosii. Ca perioada interbelica aduce o noua viziune asupra sistemului bancar (vezi legile taranistilor, in domeniu) si ca apar bancile mici si cooperativele de credit (mai ales in mediul rural) ca rezistenta la oligarhia financiara a liberalilor. Tot din acest motiv, Maniu -si economistii taranisti- au sustinut politica "portilor deschise" in fata marelui capital international. (Singura opozitie pe piata financiara eficienta la oligarhia autohtona. Opozitie ce avea repercursiuni si in politica. Ca o replica, vedeti ca si azi cei care detin monopolul puterii politice si economice se refugiaza in sloganuri nationaliste.Dictonul "prin noi insine" -lansat de liberali in perioada interbelica- nu este o expresie a patriotismului ci aextremismului nationalist, care sprijina monopolul financiaro/politic al magnatilor romani. ) Din pacate, desi la teorie stam foarte bine, la practica stam extrem de prost. In domeniu. In Romania actuala exista aprox. 50 de banci, aproape toate cu capital strain. In perioada interbelica existau 2000 de banci, romanesti si straine. Si erau departe de a acoperi toata nevoie de credite. Atita timp cat banii din economie sunt straini in majoritate, Romania va fi systematic anemiata. (Surplusul migreaza periodic peste hotare.) Domnul Mugur Isarescu nu a demarat un program coherent si consecvent de infiintare de banci romanesti, cu capital autohton 100%. In acelasi timp, bancile din Romania ofera cele mai mici dobinzi la depozite etc. dar cer cele mai mari dobinzi cand ofera credite. Din toata Europa. Aceleasi banci ofera credite in conditii dubioase (vedeti lista cu obiectele/terrenurile scoase la licitatie fortata -executare silita- de catre bancile romanesti si va veti convinge). Domnul Mugur Isarescu nu a verificat nici un astfel de contract si nu a impus -prin BNR- un contract cadru de respectat pentru bancile din Romania. De unde numeroase abuzuri impotriva cetatenilor. Tot BNR nu a supravegheat piata financiar/bancara, facind astfel posibile experiente de tip Caritas, FNI, Banca religiilor, BCR etc. In sfarsit, BNR are o atitudine dubioasa fata de regimul metalelor pretioase si a pietrelor pretioase. Exemplificata prin lipsa de la comercializare a argintului, aurului, platinei, diamantelor, interdictia pentru detinatori de a depozita asa ceva in depozite purtatoare de dobinzi, inexistenta unei burse de profil etc. Fara indoiala, exista multe reguli interne ale lumii bancare pe care noi, amarastenii nu le cunoastem. Chiar cei care au firme si se freaca toata ziua cu banii, contractele, bancile etc. Nemaivorbind de cei care au bani, aur, tezaurizeaza ca pe vremea lui Pazvante Chiorul etc. Tocmai de asta exista BNR. Pentru a avea grija de cei multi si prosti. Se pare ca pina acum, domnul Isarescu nu si-a indeplinit obligatiile la cotele cele mai inalte. In acelsi timp, bancile romanesti din teritoriu, care au birouri pina la nivelul comunelor, pot sa capitalizeze agricultura naostra mai bine ca orice si oricine. Si ei pot sa se ingrijeasca de legile si normele specifice. Pe de alta parte, un numar mare de banci, determina un mediu concurential in domeniu. Absolut necesar pentru buna functionare a sistemului. Ii multumim domnului Isarescu pentru prelegere si activitate, dar e nevoie de mai mult pentru a ne convinge ca apara interesele noastre si poate sa ocupe prima functie in tara. Daca de acum mai corecteaza ceva, mai are timp pina la anu'. Depinde si ce consilieri personali isi va allege. Oricum, sta mai bine decat CaCaRau.