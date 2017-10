„Moţu“ s-a înălţat la Ceruri

„Moțu“ s-a înălțat la Ceruri

Trupul neînsuflețit al actorului și realizatorului de emisiuni radio și de televiziune Florian Pittiș, decedat duminică, a fost depus luni după-amiază la Teatrul Bulandra. Sicriul a fost așezat în foyerul Sălii Izvor a Teatrului Bulandra, în semn de recunoștință pentru devotamentul și dăruirea cu care și-a făcut meseria de actor. Florian Pittiș va fi înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu. Slujba de înmormântare va avea loc tot la teatru și va fi oficiată de un sobor de preoți de la Mănăstirea Plum-buita, în frunte cu părintele stareț arhimandrit Visarion Marinescu. Muzicianul a încetat din viață duminică, la vârsta de 63 de ani. Între pasiunea pentru teatru, muzica rock și echipa Rapid Actorul, cântărețul de folk și producătorul radio s-a născut la 4 octombrie 1943, în București. I se spunea „Moțu”, poreclă despre care Pittiș a precizat, într-un interviu apărut în august 1999, că i-a dat-o bunica din partea tatălui. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Capitală, la secția real - matematică, iar în 1966 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), la clasa actorului Radu Beligan. Pasiunea pentru teatru a început în anul 1958, când a intrat în Cercul dramatic înființat la liceu de actorul Petre Gheorghiu de la Teatrul Municipal „Lucia Sturza-Bulandra”. În același an, a făcut figurație în spectacolul „Omul cu mârțoaga”, la Teatrul Național, unde a intrat cu ajutorul tatălui, care, pensionar fiind, făcea, la rândul său, figurație acolo. La IATC a intrat din a doua încercare, după ce a luat lecții de dicție și a lucrat ca electrician voluntar la Teatrul Bulandra, timp în care a urmărit toate spectaco-lele, seară de seară, și aproape toate repetițiile. Recordul de vizionare a fost la spectacolul „Cum vă place“, pe care l-a văzut de 236 de ori. Pittiș a afirmat că „norocul” lui a fost Liviu Ciulei, care i-a propus, într-o seară, să înlocuiască un actor, iar mai târziu, când maestrul a devenit director la Teatrul Bulandra, l-a și angajat. În prima sa apariție pe scena teatrului, în 1961, a jucat în rolul pajului din piesa „Cum vă place?” de Shakespeare, în regia lui Ciulei, pentru ca doi ani mai târziu să fie deja în echipa teatrului condusă de Ciulei ca director artistic. Ca actor la Bulandra a colaborat cu mari regizori, printre care și Andrei Șerban sau Alexandru Tocilescu. A fost Alencon din „Elisabeta I” de Paul Foster, Alioska din „Azilul de noapte” de M. Gorki, Edmund și Jamie din „Lungul drum al zilei către noapte” de Eugene O’Neill și Ariel din „Furtuna” de Shakespeare, toate în regia lui Liviu Ciulei. De-a lungul carierei sale în teatru, Pittiș a și pus în scenă o serie de spectacole, printre care se numără „Cum se numeau cei patru Beatles” de Stephen Poliacoff, „Câinele grădinarului” de Lope de Vega, „Meditațiile Ritei” de Willy Russel, și „Black & White” de Keith Waterhouse și Willis Hall. S-a făcut cunoscut și în spec-tacole de divertisment, mai ales cele de televiziune ale regizorului Alexandru Bocăneț. A format un trio de succes alături de Anda Călugăreanu și Dan Tufaru, iar vocea sa a devenit, alături de cele ale Marianei Zaharescu și Luciei Mureșan, o marcă a uneia dintre cele mai longevive emisiuni TVR, „Teleenciclopedia”. A avut și câteva roluri în filme ca „Gioconda fără surâs”, „Adio”, „Dragă Nela”, „Veronica se întoarce”, „Înnebunesc și-mi pare rău”, iar vocea sa se poate auzi în varianta dublată a filmului de animație „Mașini”, din 2006. Pasiune pentru muzica rock Pasionat de rock, Pittiș a popu-larizat acest gen muzical prin emi-siuni radiofonice, audiții și cronici în mai multe publicații. Purta păr lung din 1971 și a declarat întot-deauna că nu are de gând să re-nunțe la el. A fost marcat de filmul „Hair” și de Woodstock-ul din 1969, pe vremea când se afla la Paris cu o bursă. Întâlnirea sa cu muzica a avut loc în timpul școlii generale. În 1956 a început să îndrăgească rock-ul, pe când mergea la restau-rantul Ceahlăul, unde o formație cânta piesa „Rock Around the Clock” a lui Bill Haley, la acordeon, țambal și nai. El a mai spus că primul mare succes din viața lui s-a petrecut în muzică, la o serbare la grădiniță, când a cântat „Pe Mureș și pe Târnave”, îmbrăcat în costum popular. Primele spectacole de muzică și poezie le-a susținut în anii ’70, la Teatrul Bulandra, alături de ac-torul Ion Caramitru și de formația Sfinx. După ce au fost interzise, a început, în septembrie 1981, seria „Poezia muzicii tinere”, spectacol în care prezenta marile succese ale Beatles din anii ’62-’66, prelungite seara cu recitări de poezii și cu multă muzică. După ce și acestea au fost interzise, a urmat „Cântec des-pre mine însumi”, tot la Bulandra. În 1992 a fondat, la Râmnicu Vâlcea, grupul de muzica folk-pop „Pasărea Colibri”, împreună cu Mircea Baniciu. Actul de naștere al trupei a fost semnat, practic, odată cu apariția albumului „Nu trântiți ușa!” al lui Mircea Vintilă și Florian Pittiș, la care au colaborat cu aranjamentul orchestral Mircea Baniciu și Vlady Cnejevici. În 2000, Florian Pittiș a renunțat să participe la spectacole. Printre albumele imprimate cu „Pasărea Coli-bri” se află „În căutarea cuibului pierdut” (mai 1995), „Ciripituri” (august 1996), „Cântece de bivuac” (1999). În martie 1999 a devenit direc-torul postului Radio România Tineret, care, în noiembrie 2004, s-a transformat în „Radio 3net”, primul radio românesc care a emis exclusiv pe internet. Fan al echipei Rapid Pasionat de fotbal, Pittiș a fost și fan al echipei Rapid și membru al Clubului Aristocratic Rapid. La înființarea clubului, în 2001, a de-venit prim-vicepreședinte al Consi-liului Director și membru al Sena-tului, ales pe viață. După cum a declarat într-un interviu, nu frec-venta stadionul de fotbal, pentru că aducea ghinion echipei, însă casa sa, mocheta, draperia și cati-feaua de pe canapea și fotolii sunt vișinii, culoarea echipei. UNITER deplânge dispariția lui Florian Pittiș Uniunea Teatrală din România (UNITER) a anunțat, într-un comu-nicat de presă, că deplânge dis-pariția actorului și realizatorului de emisiuni radio și de televiziune Florian Pittiș, un „artist unic în con-certul de valori al teatrului românesc”. „Boala l-a răpus într-un moment al împlinirii lui artistice excepțio-nale, iubit de colegi, de spectatori, de ascultători, având încă multe de spus în arta care l-a consacrat”, se arată în scrisoarea Uniunii Teatrale. Potrivit UNITER, marile succese teatrale ale lui Pittiș „s-au petrecut în special pe scena Teatrului Bulan-dra din București, lucrând cu regi-zori importanți ca Liviu Ciulei, Ale-xandru Bocăneț, Valeriu Moisescu, Andrei Șerban, San Nasta sau Alexandru Tocilescu în spectacole de mare anvergură cu succese notabile în țară și în străinătate“.Trupul neînsuflețit al actorului și realizatorului de emisiuni radio și de televiziune Florian Pittiș, decedat duminică, a fost depus luni după-amiază la Teatrul Bulandra. Sicriul a fost așezat în foyerul Sălii Izvor a Teatrului Bulandra, în semn de recunoștință pentru devotamentul și dăruirea cu care și-a făcut meseria de actor. Florian Pittiș va fi înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu. Slujba de înmormântare va avea loc tot la teatru și va fi oficiată de un sobor de preoți de la Mănăstirea Plum-buita, în frunte cu părintele stareț arhimandrit Visarion Marinescu. Muzicianul a încetat din viață duminică, la vârsta de 63 de ani. Între pasiunea pentru teatru, muzica rock și echipa Rapid Actorul, cântărețul de folk și producătorul radio s-a născut la 4 octombrie 1943, în București. I se spunea „Moțu”, poreclă despre care Pittiș a precizat, într-un interviu apărut în august 1999, că i-a dat-o bunica din partea tatălui. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Capitală, la secția real - matematică, iar în 1966 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), la clasa actorului Radu Beligan. Pasiunea pentru teatru a început în anul 1958, când a intrat în Cercul dramatic înființat la liceu de actorul Petre Gheorghiu de la Teatrul Municipal „Lucia Sturza-Bulandra”. În același an, a făcut figurație în spectacolul „Omul cu mârțoaga”, la Teatrul Național, unde a intrat cu ajutorul tatălui, care, pensionar fiind, făcea, la rândul său, figurație acolo. La IATC a intrat din a doua încercare, după ce a luat lecții de dicție și a lucrat ca electrician voluntar la Teatrul Bulandra, timp în care a urmărit toate spectaco-lele, seară de seară, și aproape toate repetițiile. Recordul de vizionare a fost la spectacolul „Cum vă place“, pe care l-a văzut de 236 de ori. Pittiș a afirmat că „norocul” lui a fost Liviu Ciulei, care i-a propus, într-o seară, să înlocuiască un actor, iar mai târziu, când maestrul a devenit director la Teatrul Bulandra, l-a și angajat. În prima sa apariție pe scena teatrului, în 1961, a jucat în rolul pajului din piesa „Cum vă place?” de Shakespeare, în regia lui Ciulei, pentru ca doi ani mai târziu să fie deja în echipa teatrului condusă de Ciulei ca director artistic. Ca actor la Bulandra a colaborat cu mari regizori, printre care și Andrei Șerban sau Alexandru Tocilescu. A fost Alencon din „Elisabeta I” de Paul Foster, Alioska din „Azilul de noapte” de M. Gorki, Edmund și Jamie din „Lungul drum al zilei către noapte” de Eugene O’Neill și Ariel din „Furtuna” de Shakespeare, toate în regia lui Liviu Ciulei. De-a lungul carierei sale în teatru, Pittiș a și pus în scenă o serie de spectacole, printre care se numără „Cum se numeau cei patru Beatles” de Stephen Poliacoff, „Câinele grădinarului” de Lope de Vega, „Meditațiile Ritei” de Willy Russel, și „Black & White” de Keith Waterhouse și Willis Hall. S-a făcut cunoscut și în spec-tacole de divertisment, mai ales cele de televiziune ale regizorului Alexandru Bocăneț. A format un trio de succes alături de Anda Călugăreanu și Dan Tufaru, iar vocea sa a devenit, alături de cele ale Marianei Zaharescu și Luciei Mureșan, o marcă a uneia dintre cele mai longevive emisiuni TVR, „Teleenciclopedia”. A avut și câteva roluri în filme ca „Gioconda fără surâs”, „Adio”, „Dragă Nela”, „Veronica se întoarce”, „Înnebunesc și-mi pare rău”, iar vocea sa se poate auzi în varianta dublată a filmului de animație „Mașini”, din 2006. Pasiune pentru muzica rock Pasionat de rock, Pittiș a popu-larizat acest gen muzical prin emi-siuni radiofonice, audiții și cronici în mai multe publicații. Purta păr lung din 1971 și a declarat întot-deauna că nu are de gând să re-nunțe la el. A fost marcat de filmul „Hair” și de Woodstock-ul din 1969, pe vremea când se afla la Paris cu o bursă. Întâlnirea sa cu muzica a avut loc în timpul școlii generale. În 1956 a început să îndrăgească rock-ul, pe când mergea la restau-rantul Ceahlăul, unde o formație cânta piesa „Rock Around the Clock” a lui Bill Haley, la acordeon, țambal și nai. El a mai spus că primul mare succes din viața lui s-a petrecut în muzică, la o serbare la grădiniță, când a cântat „Pe Mureș și pe Târnave”, îmbrăcat în costum popular. Primele spectacole de muzică și poezie le-a susținut în anii ’70, la Teatrul Bulandra, alături de ac-torul Ion Caramitru și de formația Sfinx. După ce au fost interzise, a început, în septembrie 1981, seria „Poezia muzicii tinere”, spectacol în care prezenta marile succese ale Beatles din anii ’62-’66, prelungite seara cu recitări de poezii și cu multă muzică. După ce și acestea au fost interzise, a urmat „Cântec des-pre mine însumi”, tot la Bulandra. În 1992 a fondat, la Râmnicu Vâlcea, grupul de muzica folk-pop „Pasărea Colibri”, împreună cu Mircea Baniciu. Actul de naștere al trupei a fost semnat, practic, odată cu apariția albumului „Nu trântiți ușa!” al lui Mircea Vintilă și Florian Pittiș, la care au colaborat cu aranjamentul orchestral Mircea Baniciu și Vlady Cnejevici. În 2000, Florian Pittiș a renunțat să participe la spectacole. Printre albumele imprimate cu „Pasărea Coli-bri” se află „În căutarea cuibului pierdut” (mai 1995), „Ciripituri” (august 1996), „Cântece de bivuac” (1999). În martie 1999 a devenit direc-torul postului Radio România Tineret, care, în noiembrie 2004, s-a transformat în „Radio 3net”, primul radio românesc care a emis exclusiv pe internet. Fan al echipei Rapid Pasionat de fotbal, Pittiș a fost și fan al echipei Rapid și membru al Clubului Aristocratic Rapid. La înființarea clubului, în 2001, a de-venit prim-vicepreședinte al Consi-liului Director și membru al Sena-tului, ales pe viață. După cum a declarat într-un interviu, nu frec-venta stadionul de fotbal, pentru că aducea ghinion echipei, însă casa sa, mocheta, draperia și cati-feaua de pe canapea și fotolii sunt vișinii, culoarea echipei. UNITER deplânge dispariția lui Florian Pittiș Uniunea Teatrală din România (UNITER) a anunțat, într-un comu-nicat de presă, că deplânge dis-pariția actorului și realizatorului de emisiuni radio și de televiziune Florian Pittiș, un „artist unic în con-certul de valori al teatrului românesc”. „Boala l-a răpus într-un moment al împlinirii lui artistice excepțio-nale, iubit de colegi, de spectatori, de ascultători, având încă multe de spus în arta care l-a consacrat”, se arată în scrisoarea Uniunii Teatrale. Potrivit UNITER, marile succese teatrale ale lui Pittiș „s-au petrecut în special pe scena Teatrului Bulan-dra din București, lucrând cu regi-zori importanți ca Liviu Ciulei, Ale-xandru Bocăneț, Valeriu Moisescu, Andrei Șerban, San Nasta sau Alexandru Tocilescu în spectacole de mare anvergură cu succese notabile în țară și în străinătate“.