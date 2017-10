Motociclişti de pretutindeni se reunesc la MotoDelta Fest

Motocicliști de pretutindeni se reunesc la MotoDelta Fest

Și în acest an, MotoDelta Fest reunește motocicliști de pretutindeni. Evenimentul se desfășoară în perioada 18-20 august și este organizat de M.C. Seawolves Tulcea.Participanții vor putea îmbina distracția cu spiritul de haiducie, după cum spun chiar organizatorii evenimentului.MotoDelta Fest se desfășoară între localitățile Luncavița și Nifon, într-un loc numit și știut ca „Valea Fagilor”. Nu vor lipsi concursurile specifice cu premii consistente și nici formațiile ce vor încinge atmosfera în serile de vineri (Over, Lupul Cel Rău, Bronx) și sâmbătă (Costi Sandu & Trupa Tribute, Stonelight și Recipe For Hate), plus cântări folk la foc de tabără cu gașca Numai pe roșu.