Motivul incredibil pentru care chiulesc elevii de la „Leonida“!

În anul școlar de grație 2011-2012, când bacalaureatul se anunță la fel de draconic precum precedentul, care a făcut istorie neagră, la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” din Constanța, elevii chiulesc pentru că nu au scaune pe care să stea la cursuri. Reclamația a venit din partea unui părinte de la clasa a XIII-a C, care a refuzat să-și decline identitatea întrucât e sigur că i-ar face greutăți mari fiului său: „E în prag de bacalaureat și oricum nu pot să mă laud că e vreun model în clasă, dar, când am aflat motivul pentru care chiulește de la ore, am considerat că ar fi bine să mă adresez cuiva. Probabil ar fi trebuit să-i spun directorului, dar din același motiv pentru care nu vreau să-mi apară numele nu am ajuns nici la direcțiunea grupului școlar. Băiatul meu mi-a spus că preferă să stea pe banca din fața căminului, să-l vadă profesorii că e prezent, dar la cursuri nu intră, pentru că nu are scaun să stea!”. „Suntem un pic zgârciți!“ Ieri, ne-am deplasat la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida”, pentru a constata cât de adevărat este un asemenea fapt, greu de crezut la o instituție despre care nu demult aflam că are fonduri extrabugetare de peste 30.000 de lei. Prof. Doina Buta, director, ne-a întâmpinat cu afirmația „Deja au apărut reclamații!”. Și a continuat prin a ne explica problema de anul acesta, respectiv mărirea efectivului de clase, de la 31 la 36: „Este un lucru benefic pentru colegii mei care nu s-au văzut șomeri, dar, din păcate, școala permite accesul a 30 de clase în două schimburi, motiv pentru care a trebuit să mutăm câteva clase la etajul I al căminului. Anul trecut și acum doi ani, la inițiativa mea, nu au existat clase în cămin, dar anul acesta ne-au forțat împrejurările“. A confirmat în continuarea discuției că nu sunt scaune suficiente și că a solicitat RAEDPP un număr de 80.Întrebată dacă din fondurile extrabugetare nu s-ar putea realiza o investiție urgentă în acest gen de mobilier, prof. Buta ne-a declarat că „suntem un pic zgârciți. Cu cei 30.000 lei pe care îi avem, ne dorim să cumpărăm urgent un kit camion-remorcă, foarte necesar pentru orele de conducere prevăzute în programa școlară“. Din informațiile pe care le primisem de la părintele reclamant, în cămin învață trei clase dimineața și trei clase seara. La ora documentării noastre, era doar o singură clasă la cursuri, a XIII-a A, celelalte, conform declarației directoarei, fiind la practică sau în clădirea școlii (??). Imaginile dovedesc, însă, că nu a exagerat cu nimic respectivul părinte. Aceasta în condițiile în care instituția este implicată în proiecte europene de multe mii de euro, dar al căror traseu… financiar s-a blocat undeva, la ora actuală căutându-se soluții pentru a putea continua modernizările prevăzute.