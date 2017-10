Motivul incredibil al schimbarii directorului Monica Niciporuc!

5

...Gunoaie!

...trebuie sa recunosc, fosta directoare a gresit fata de eleva care a postat pe internet injurii la adresa colegilor...nu trebuia sa fie supusa la tot felul de cazna. Putea, foarte bine, sa fie trimisa studenta in anul I, sau eventual in al II-lea, urmand ca problema liceului sa se rezolve pe parcurs...si s-ar fi creat o serioasa rezerva ,,de cadre,, pentru viitorul ISJ...Ca in viziunea acestuia nu este important cel care da cu rahat peste colective si scoli, ci cel care incearca sa curete...si aici, ca in intreaga societate romaneasca se aplica principiul ,,nu-i de vina hotul,,!Mai oameni buni! Nu vedeti unde a adus ministerul acesta scoala? Va aduceti aminte cu un an in urma cand ministrul Funeriu a botezat plodul unei eleve de liceu care a ramas gravida prin clasa a XII-a? ...si a dat BAC-ul in spital, eveniment mediatizat de toata presa? ...iata urmarea acestor fapte necugetate! Nerusinate! Lipsite de bun simt! Ca si cele ale actualei conduceri a ISJ, care nu sunt mai prejos...Vor veni vremuri grele pentru scoala romaneasca... ajung toate gunoaiele sa decida destine, sa formeze caractere dupa asemanarea lor.... aici am ajuns...