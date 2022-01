Moștenirea Regalității în orașul Constanța, ilustrată în șapte panouri tematice

Luni, 24 ianuarie, Federația Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret din Constanța (FONT CT) lansează prima etapă a proiectului cultural „Map Your City” care face parte din strategia „Constanța – Capitala Tineretului din România 2021-2022”, finanțat de Primăria Municipiului Constanța și Banca Comercială Română (BCR).Evenimentul va avea loc în incinta Muzeului Portului, începând cu ora 12, în prezența reprezentanților organizatorului și ai partenerilor: Primăria Municipiului Constanța, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.Proiectul „Map Your City” își propune să fructifice cultural și turistic moștenirea Regalități în orașul Constanța prin amplasarea unor panouri informative în proximitatea celor mai importante monumente care mărturisesc până astăzi despre prezența Familiei Regale în orașul de la malul Mării. Cele șapte panouri (cinci tematice și două cu caracter general) vor contura un „traseul al Regalității” care unește următoarele obiective: Pavilionul Reginei Elisabeta (Cuibul Reginei), Statuia Reginei Elisabeta, Palatul Regal din Constanța, Bustul Reginei Maria și Vila Regală din Mamaia.Fiecare panou tematic cuprinde informații esențiale despre istoricul obiectivului, imagini de arhivă, o hartă pe care sunt marcate punctele traseului și o schiță care se suprapune peste monumentul actual. În plus, câteva informații esențiale vor fi disponibile în sistemul Braille, iar prin scanarea un cod QR se pot audia detalii foarte interesante despre istoricul și arhitectura fiecărui monument.Proiectul „#ComeToSEAus” este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța (FONT CT), fiind un proiect de interes general finanțat din fonduri nerambursabile.Programul „Constanța - Capitala Tineretului din România 2021-2022” are o durată de un an, începând pe 2 mai 2021 și finalizând pe 1 mai 2022, fiind guvernat de Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTCluj), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).