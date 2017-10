Moscheea „Carol I“, monument centenar ridicat din dorinţă regală

Moscheea „Carol I“, monument centenar ridicat din dorință regală

Cea mai mare moschee din Dobrogea a fost construită de Statul Român, din dorința regelui Carol I, în anii 1910 – 1913. Așa cum aflăm din lucrarea „Moscheea Regală «Carol I» Constanța 1910 – 2010\", realizată de dr. Doina Păuleanu și dr. Virgil Coman, a fost construită „la voința expresă a regelui Carol I, înlocuind geamia «Sultan Mahmud», ridicată la rândul său în perioada 1882 (23) – 1825, ctitor fiindu-i comandantul orașului Constanța, Haffuz Hussein Pașa, pe locul unui alt edificiu musulman de cult” (p.24). Decizia a fost luată în 1909, după cum consemnează ziarul „Conservatorul Constanței”: „În orașul nostru se va începe în curând clădirea unei moschee. […] Ea va costa 200 mii lei. Planurile sunt făcute de dl. arhitect V. Ștefănescu și întreprinderea construcțiunii a luat-o dl. inginer I. Niculcea” (p. 24). Victor Ștefănescu proiectase mai multe edificii la Constanța, el fiind responsabil de organizarea Pieței Ovidiu în secolul trecut. Autorii lucrării „Moscheea Regală…” subliniază contribuția adusă de inginerul Gogu Constantinescu în tehnica inovatoare a betonului armat, prin care au fost realizate cupola și minaretul. Mai mult decât atât, în 1926, revista londoneză „The Graphic” îl așează pe inginerul craiovean într-un tablou care îi cuprinde pe Einstein și pe Marconi. În Ziarul „Conservatorul Con-stanței”, citat în lucrarea „Moscheea Regală…”, este redat discursul muftiului Hafuz Rifat – Efendi, rostit la punerea pietrei fundamentale a moscheei: „Serbarea religioasă de astăzi constituie și un important moment istoric, căci punerea în temelie a documentului scris în limba turcă și română va aminti generațiunilor viitoare că aici, pe malul Mărei Negre, pe ruinele vechiului Tomis, și unde astăzi înflorește frumoasa Constanța, sub domnia glorioasă a Înțeleptului și Marelui Căpitan, Majestatea Sa Carol I, se ridică cu cheltuiala Statului Român acest sfânt locaș și astfel se cimentează și mai mult și pentru totdeauna o puternică frăție și dragoste între românii și musulmanii din Dobrogea, fii ai aceleiași Patrii” (p. 30). Pe 31 mai 1913 are loc inaugurarea mos-cheii, în prezența familiei regale, a oficialităților, având ca martori un public numeros. Ziarele vremii scriau că Majestatea Sa Regele a vizitat, alături de Regină, în-treaga moschee, „admirând cele două mari sfeșnice de argint dăruite de M.S. Sultanul și covoarele cu care e tapisată moscheea” (p. 36). În 1925, Moscheea are nevoie de reparații, fiind efectuate în acest sens lucrări superficiale. În 1942, când zona peninsulară este grav afectată de raidurile aeriene, Muftiatul Musulmanilor din România, cu sediul la Constanța, solicită Ministerul Educației Naționale suma de 130.000 lei pentru „o bună păstrare a acestei capodopere, care simbolizează dragostea mult regretatului Rege Carol I față de populațiunea musulmană” (p. 39). 15 ani mai târziu, Ministerul Cultelor efectua reparații curente la moschee, în valoare de 565.000 lei. Pentru că era nevoie de un proiect special de reparații, se apelează la academicianul Aurel Beleș, care întocmește un memoriu prin care semnalează probleme ale moscheii, propunând, în același timp, soluții. Ultima constatare înregistrată în ceea ce privește reparațiile de la Moschee poartă data decembrie 1966, fiind emisă de Direcția Monumentelor Istorice. „Desigur că aceste intervenții nu au fost și ultimele. Chiar în acești ani, muftiul Cultului musulman din România, Muurat Iusuf, cu sprijin de stat sau privat, a reușit să remedieze probleme curente sau restante și să prevină altele”, este precizat în volumul „Moscheea Regală «Carol I» Constanța 1910 – 2010\" (p. 41). Unul dintre cele mai impunătoare monumente din Peninsulă, Moscheea rămâne un punct de reper nu doar religios, ci și arhitectural, de la înălțimea minaretului putând fi privite și mai bine ruinele cu care locașul se învecinează.