„Moş Crăciun şi prietenii săi“

Spectacolul caritabil al Consiliului Județean al Elevilor

„Moș Crăciun și prietenii săi“

Sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 19, Casa de cultură a sindicatelor din Constanța găzduiește un nou concert extraordinar de Crăciun, ultimul din seria pe care Gheorghe Ungureanu, directorul acestei instituții, a pregătit-o pentru un sfârșit de an 2012 cât mai special.Sărbătorind 10 ani de tradiție pentru romani, spectacolul „Regal Vienez”, cu care Superartistic ne cadorisește în fiecare decembrie, va delecta publicul și anul acesta cu o experiență unică în România: „Regal Vienez”. Cu siguranță sfârșitul anului 2012 va fi unul deosebit pentru cei ce apreciază cu adevărat asemenea evenimente, căci de această dată Viena ne inspiră una dintre cele mai mari tradiții internaționale prin intermediul orchestrei „Eastern Royal Orchestra”, din Sankt Petersburg, condusă de dirijorul Daniil Zaharov și concert maestro Natalia Negruzza, care va susține un turneu extins în marile orașe europene la finalul acestui an. Din cadrul orchestrei, face parte și binecunoscutul acordeonist de excepție Evgheni Nagruzza, care beneficiază de drepturile de autor acordate personal de Richard Galiano (acordeonistul numărul unu al lumii). Vom asculta Strauss și anul acesta și ne vom lăsa purtați pe valurile „Dunării Albastre”, fiind alături de orchestră faimoasa soprană Marina Raddis - prim solistă a Operei Naționale din Chișinău. Nu vorbim despre un simplu balet clasic, ci despre adevărate opere de artă, generate de dansuri contemporane, celebrele valsuri vieneze, menite să aducă un plus important de valoare operelor din secolele precedente. După cum bine știm, cea mai lungă noapte mirifică de Crăciun este la Sankt Petesburg, castelul de iarnă al țarilor ruși și de ce nu al sufletelor dumneavoastră, de aceea organizatorii acestui turneu din peste 20 de localități din România vor topi sufletele de gheață ale acestor vremuri cu ritmuri muzicale de-o frenezie și o bună dispoziție debordante, dându-i mână liberă dirijorului Daniil Zaharov de a dirija o orchestră internațională compusă din 27 de instrumentiști de primă clasă.Din program: Overture „Die Fledermaus”, Kaiserwalzer, Voices of Spring, Les Chemins de L*amour, Il Bacio, William Tell, Four Seasons, Orpheus in the Underworld, Dance Macabre, Hungarian Dance no. 6, „Tales of the Vienna Woods Waltz”, „Wiener Blut Waltz”, „Annen Polka”, „Musetta’s Waltz”, „Waltz from Eugene Onegin”, „Think of me (The Phantom of the Opera)”, „Seven by the Beatles”, „Eine Kleine Nacht Musik” , „Omio Babbino Caro”, „Radetzky March”.Prețul biletelor este de 100 și 80 lei, dar primii 50 de pensionari, elevi și studenți vor beneficia de oferta Casei de cultură de un bilet de 100 lei la două persoane.