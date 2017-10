"Moş Crăciun pentru colegii mei", lecţia de viaţă dată de elevii Şcolii 37

"Moș Crăciun pentru colegii mei", lecția de viață dată de elevii Școlii 37

De multe ori uităm că a dărui și a te gândi la cel de lângă tine care are nevoie de ajutor este adevăratul spirit al Crăciunului. Aceasta este lecția pe care noi, oamenii mari, ar trebui să o învățăm acum de la elevii școlii 37 din Constanța. Cei mici, cu ajutorul învățătoarelor și a celorlalte cadre didactice, s-au hotărât, așa cum au făcut-o și anul trecut, să întindă o mână de ajutor colegilor care au probleme sociale sau dificultăți financiare în familie. Acțiunea se numește „Moș Crăciun pentru colegii mei” și a reușit să capaciteze atenția și eforturile atât ale copiilor și profesorilor, dar și ale părinților care, ca de fiecare dată, au ales să se implice în activitățile și campaniile sociale ale școlii.Campania se derulează pe parcursul a două zile. Ieri, a avut loc „Târgul de decorațiuni”, unde cei mici și-au putut etala atât calitățile creative, dar mai ales abilitățile comerciale și de promovare. În timpul orelor de educație plastică sau ateliere, cei mici au creat diferite decorațiuni, felicitări și podoabe pentru Crăciun. Apoi, fiecare clasă și-a creat propriul stand de produse cu vânzare. Elevii și-au cumpărat astfel, unii de la alții, decorațiuni pentru pomul de Crăciun, cărți poștale personalizate, care de care mai interesante și haioase.Astăzi, urmează a doua parte a acțiunii „Moș Crăciun pentru colegii mei”, examenul de pricepere fiind susținut de această dată de mă-micile elevilor. „Târgul de prăjituri” va fi cu siguranță cea mai așteptată și dulce zi pentru copii, fiind așteptați să scoată la vânzare cele mai delicioase deserturi.Directorul școlii nr. 37, prof. Doinița Panici, spune că acest târg de Crăciun, dincolo de natura lui umanitară, are și o importantă componentă civică și psihologică în dezvoltarea ulterioară a copiilor. „Elevii învață să dăruiască, să ajute, învață că trebuie să fie responsabili. În plus, este o ocazie foarte bună de a aduce laolaltă elevii, părinții și școala. Toți banii strânși vor fi donați copiilor cu nevoi și probleme sociale care învață în școala noastră, încercând astfel să le facem un pic mai fericite sărbătorile de iarnă. Acest târg de Crăciun a avut loc și acum un an și vă pot spune că a fost o reușită pe toate planurile, atât prin implicarea copiilor, cât și prin mâna de ajutor dată familiilor elevilor cu situație financiară grea”, ne-a declarat Doinița Panici.