Momentul adevărului! Profesorii se vor simți ca la loterie: uite postul liber, dar de fapt e ocupat!

1) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz – toate disciplinele





2) candidați care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pe perioadă nedeterminată (TITULARIZABILE) (conform art. 74, alin.3, lit. b).





Zi grea pentru proaspătul inspector școlar general adjunct prof. Loredana Manolache, președintele Comisiei județene de mobilitate, care, împreună cu prof. Mirela Pisaltu, secretarul comisiei, se vor confrunta cu doleanțele candidaților, dar și cu probabilitatea de a li se solicita posturi care sunt deja ocupate. Și când afirmăm aceasta ne referim la ultima listă publicată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu posturile/catedrele vacante pe care, cu certitudine, cei mai mulţi candidați au printat-o și o vor folosi ca... bază de date.



Joi, 5 august, urmează o altă ședință publică, la care pot participa doar cadre didactice care aveau statutul de titular înainte de concursul național 2021 (completare normă, restrângere de activitate nesoluționată, transfer prin concurs).







Despre erorile grave de corectare a lucrărilor de la Titularizarea 2021





Și pentru că ședința de miercuri, de la Palatul Copiilor, îi va avea drept candidați pe cei care au susținut proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor – Titularizare 2021, vă prezentăm în continuare declarația ministrului Sorin Cîmpeanu, de marţi, din cadrul conferinței de presă ce a avut loc după afișarea rezultatelor finale. Prilej pentru ministru de a-și arăta indignarea cu privire la modul cum au fost corectate inițial lucrările, întrucât 97% dintre contestațiile depuse în urma rezultatelor inițiale s-au soldat cu modificarea notei.





„Un procent greu de explicat, în condițiile în care este necesară o încredere în evaluare. Mai mult decât atât, avem un număr de 130 de contestații care s-au soldat cu diferențe mai mari de două puncte, avem, de asemenea, diferențe mai mari de trei puncte, de patru puncte, chiar și până la cinci puncte. Diferențe pe care le apreciez ca fiind inadmisibile.





E clar că va trebui să ne îndreptăm rapid către o evaluare digitalizată care să elimine subiectivismul uman. Mă refer la numărul mare de contestații care s-au soldat cu schimbarea notei. Dacă acest lucru este posibil pentru elevii care susțin evaluările de clasele a doua, a patra, a șasea, pentru cei care susțin Evaluarea Națională, va trebui să fie posibil și pentru cei care susțin evaluările profesorilor. Rezultatele cele mai slabe sunt obținute de cei mai proaspeți absolvenți din învățământul superior. Nu toți cei care au obținut peste nota 7 vor putea să obțină un post de titular, dar la unul dintre subiectele următoare – o să mă refer la rectificarea bugetară pentru care am solicitat o creștere de buget bazată pe creșterea numărului de posturi. Creșterea numărului de posturi are la bază micșorarea numărului de elevi în clasă și are la bază construcția de noi grădinițe, spre exemplu. Deci, odată cu creșterea numărului de posturi în sistem va crește și șansa de titularizare a acelor cadre didactice care au obținut rezultate bune”, a mai declarat ministrul pe marginea acestui subiect.



Vă reamintim că în judeţul Constanţa, din cei 1.143 de candidaţi înscrişi, au rămas în concurs pentru ocuparea posturilor în învăţământul preuniversitar doar 796.





Înaintea contestațiilor, 206 au obţinut note între 1,01 şi 4,99, 294 au reuşit să ia între 5 şi 6,99 şi 296 au luat între 7 şi 9,99. Singura notă maximă a fost obţinută de Corina Iacovici, la disciplina Asistenţă medicală generală - maiştri instructori, care este deja angajată pe perioadă determinată, cu o vechime de nouă ani, dar fără grad didactic. Au fost şi punctaje mari, aproape de cele maxime, cu 9,80 la limba şi literatura română, la consiliere psihopedagogică, însă şi foarte multe note mici. La Educaţie fizică şi sport, unii candidaţi s-au prezentat jenant de nepregătiţi, reuşind să obţină doar note de 1,20 sau 2,35.





În sala de festivități a Palatului Copiilor, miercuri, începând cu ora 8,30, are loc ședința publică de repartizare pe posturi/catedre vacante pentru următoarele categorii de candidați: