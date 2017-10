Modificări radicale în învăţământul superior

Modificări radicale în învățământul superior

Ştire online publicată Miercuri, 05 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Va dispărea învățământul la distanță, dar apare învățământul la distanță cu frecvență redusă. Pe diploma de licență se va specifica și forma de învățământ, iar examenul de licență va avea două probe obligatorii. ARACIS-ul va stabili ce universități pot avea și programe de cercetare. Ministrul Ecaterina Andronescu a spus că a luat aceste decizii pentru că studenții au înțeles greșit modalitatea de studiu la distanță. Această formă, cât și cea de frecvență redusă, vor obliga studenții să studieze un an în plus. Tot în aceste două situații, ministerul a interzis parcurgerea a doi ani universitari într-unul singur. Cele două forme de învățământ pot fi organizate numai în universitățile care au cursurile de zi acreditate pentru specializările respective. Dacă până acum pe diploma de licență era precizată doar universitatea și programul de studiu, în viitor se va trece și forma de învățământ pe care studentul a urmat-o. O altă prevedere va obliga ARACIS-ul să evalueze universitățile și să decidă care dintre ele sunt abilitate să aibă și programe de cercetare. Dacă în prezent, în unele facultăți, studenții aveau doar o probă scrisă la examenul de licență, odată cu noul cod toată lumea va fi obligată să susțină două probe: una scrisă și una orală. Maxim 15-20 doctorate per coordonator Programele de doctorat vor fi organizate numai de universitățile care vor primi aprobare de la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), au stabilit, ieri, reprezentanții Ministerului Educației și cei ai sindicatelor. CNATDCU este un organism consultativ, fără personalitate juridică, afiliat Ministerului Educației. Membrii Consiliului, personalități din mediul academic și științific, desfășoară activități specifice privind atribuirea de titluri, diplome, certificate universitare și de cercetare, obținute în țară sau în străinătate. Reprezentanții Ministerului Educației și sindicaliștii au încercat, alături de reprezentanții instituțiilor de învățământ superior, să limiteze numărul de doctoranzi la 15-20 pentru fiecare coordonator de doctorat. În privința formelor de învățământ la doctorat, au fost propuse învățământul la zi și cel cu frecvență redusă. Discuțiile au mai vizat și studiile de masterat. Potrivit propunerilor avansate, aces-tea vor fi la zi, cu frecvență redusă sau la distanță cu frecvență redusă, însă diferența dintre ultimele două forme de învățământ nu a fost încă stabilită. Ca și în cazul studiilor de licență, programele de masterat la distanță sau cu frecvență redusă vor putea fi organizate numai dacă există programe similare acreditate la zi. Cât despre tipul de studii, masteratele vor putea fi, ca și până acum, de cinci feluri: aprofundat, adică masteratul Bologna, complementar, respectiv masteratul clasic, interdisciplinar, organizat prin colaborarea mai multor facultăți, de cercetare și, ultimul, de formare continuă, organizat prin implicarea diferitelor companii private.