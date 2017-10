Modificarea în regim de urgenţă a Bacalaureatului

Modificarea în regim de urgență a Bacalaureatului

Ştire online publicată Marţi, 05 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o scrisoare deschisă transmisă, duminică, liderilor Uniunii Social Liberale (USL), Victor Ponta și Crin Antonescu, sindicatele din educație solicită probe diferențiate în funcție de profil la examenul de Bacalaureat din 2013. Potrivit documentului, una dintre „puținele reglementări benefice” ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011 se referă la bacalaureatul diferențiat, însă această prevedere nu se poate aplica decât din anul 2016.Potrivit art. 77 alin. (4) din actul normativ menționat, proba E scrisă, de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal, cuprinde, pe lângă proba scrisă la Limba și literatura română (la care se adaugă, după caz, proba scrisă la Limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) și două probe scrise, diferențiate în funcție de profil și filieră.Astfel, pentru profilul real din filiera teoretică cele două probe sunt matematică plus probă trans-disciplinară din științe (fizică, chimie, biologie); pentru profilul umanist din filiera teoretică - o limbă de circulație internațională plus o probă trans-disciplinară din geografie, istorie, științe socio-umane; pentru filiera tehnologică - probă scrisă disciplinară specifică profilului plus probă trans-disciplinară specifică domeniului de pregătire; pentru filiera vocațională: probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării plus probă trans-disciplinară specifică profilului sau specializării.În acest context, liderii sindicatelor din educație solicită modificarea, în regim de urgență, a sistemului de organizare a examenului de bacalaureat, prin aplicarea, începând cu anul 2013, a prevederilor art. 77 alin. (4) referitoare la proba scrisă E, astfel încât, pe lângă proba scrisă comună de Limba și literatura română (și, eventual, proba scrisă la Limba și literatura maternă), să existe și probe scrise diferențiate în funcție de profil și filieră.