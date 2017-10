Modelul interetnic dobrogean, reprezentat cu succes la Târgul GAUDEAMUS MAMAIA

După ce vineri, 21 august, minoritățile etnice turco-tătare au dovedit că au un spațiu de conviețuire absolut special aici, în Dobrogea, modelul nostru interetnic fiind poate de neegalat în Europa, sâmbătă, 22 august, și duminică, 23 august, sunt programate prezentări ale unor volume dedicate comunității germane, celei armene, dar și aromânilor, semnate de membrii acestora. Două lansări ale Editurii Dobrogea Duminică, 23 august, de la ora 18, Radio Constanța și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Constanța organizează două foarte importante lansări de carte pentru Editura Dobrogea, aparținând Trustului de presă CUGET LIBER, cea care a scos de sub tipar recent, în condiții grafice deosebite, volumele „Drumuri sub cenușă; România și Grecia între 1944-1949”, autor Steliana Duliu-Bajdechi, și „Doar Dunării să-i spui?”, autor Costache Tudor. „Să dovedimcă în România cartea nu s-a depreciat!“ Maria Țoghină, președinta Târgului GAUDEAMUS și director general al Societății Române de Radiodifuziune, declara, în deschiderea manifestărilor, că aceas-tă caravană este un proiect pe care Societatea Română de Radiodifuziune îl susține de mai bine de 10 ani. „Poate reușim să demonstrăm, până în final, că pe litoral nu întâlnim numai momente care țin de vulgaritate și prost gust, ci întâlnim și momente care ne determină să ne gândim la ceea ce este mai important în viața noastră, și anume valorile spirituale, ne determină să ne gândim la rolul educației în viața fiecăruia dintre noi. Pe această linie mi-aș dori să integrez acest Târg GAUDEAMUS. Locația este perfectă din punctul nostru de vedere, pentru că toată lumea cunoaște sediul Radio Vacanța - Vila nr. 1 și cu siguranță în plimbările pe litoral trec cel puțin o dată pe această faleză și sperăm să-i facem atât de curioși încât să intre să viziteze standurile editurilor care expun. Le mulțumesc tuturor editurilor care au venit aici și care, în ciuda crizei, au rămas fidele ideii de colaborare pe care au consolidat-o în timp cu Societatea Română de Radiodifuziune. Sper să punem aici bazele unei tradiții de succes, GAUDEAMUS Mamaia și aici în județul Constanța, un centru universitar cu tradiție culturală și standarde europene înalte!”, a declarat Maria Țoghină. Programul de sâmbătă, 22 august: r Ora 18.00 Radio Constanța și Comunitatea Germană din Constanța - „Dobrogea spațiu interetnic”: Prezentarea volumelor: „Nisipari, un sat din stepa dobrogeană” - Jenica Sava și Bogdan Dumitrel Sava, Editura Europolis, Constanța 2009. „Despre germanii din Dobrogea” - Horia Stinghie și Cornelia Toma, Editura Ex Ponto, Constanța 2007 r Ora 18.30 Radio Constanța și Comunitatea Armeană din Constanța. Prezentarea volumului: „Armenii din România” - Simion Tavitian, volumul III, Editura Ex Ponto, Constanța 2008 r Între orele 19.00 și 20.00 Radio Constanța și Uniunea Scrii-torilor din Constanța organizează lansarea volumelor: „Timpul Zero” - volum apărut la Editura Junimea 2009 și „Drăculeștii - Mantia roșie” - Editura Ex Ponto, 2008 r Ora 21.00 Radio 3Net „Florian Pittiș”. Cafeneaua Artelor: „Bloggerii... scriitorii acestor vremuri”. Moderator: Florin Du-mitru. Programul de duminică, 23 august: r La ora 17.30 RADIO ROMÂ-NIA organizează TRAGEREA LA SORȚI A MARELUI PREMIU AL TOMBOLEI GAUDEAMUS r Ora 18.00 Radio Constanța și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Constanța. Lansare de carte: „Doar Dunării să-i spui?” - Costache Tudor, Editura Dobrogea, Constanța 2009 r Ora 18.30 Radio Constanța și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Constanța. Lansare de carte: „Drumuri sub cenușă; România și Grecia între 1944 - 1949” - Steliana Duliu-Bajdechi, Editura Dobrogea, Constanța 2009 r Ora 19.00 Radio Constanța și Comunitatea Aromânilor din Constanța Diversitate etno-culturală: Lan-sarea volumului de poezie: „Lampadoforie” - Nicolae Caratana, Editura Ex Ponto, Constanța 2009; Lansarea volumelor„ Aromânii din Camena” și „Aromânii și mânăstirile Meteora” - Tănase Bujduveanu, Editura Cartea Aro-mână, Constanța 2009. Lansarea CD-urilor: „Ni-ausii, lea dada mea“ - Vechi cântece grămoștene - CD document II, producător Fundația Culturală Mușata Armână. „Căntiti di la dada” - cântece armânești, producător Fundația Culturală Mușata Armână. Lansarea DVD-ului: „Motives Ornaments and Textiles for Interior Valorised in Europe” cu sprijinul Institutului Cultural Român r Ora 20.00 - 21.00 Radio Constanța. Cafeneaua literară „Euxin”. Moderator: Steliana Bajdechi, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Constanța r Ora 21.00 Radio Constanța și Uniunea Scriitorilor - filiala Dobrogea Cafeneaua Artelor: „Scriitori dobrogeni”. Moderatori: Steliana Bajdechi - președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști - filiala Constanța și Ovidiu Dunăreanu - președintele Uniunii Scriitorilor - filiala Dobrogea.