Modelele de subiecte, mai grele ca anul trecut

Miercuri, 06 Ianuarie 2010.

Nu am vrut să încep acest articol cu o urare plicticoasă, dar mă simt nevoit să o fac. Voi fi totuși destul de zgârcit, pentru că vreau să le urez mult succes, în primul rând, tuturor celor care vor susține examenul de bacalaureat anul acesta. Succes și cu admiterea la facultate, să ne vedem intrați la facultățile la care ne dorim; tuturor celorlalți, multă sănătate și cât mai multe împliniri, pe toate planurile. Că tot am adus vorba de bacalaureat, în prag de an nou mă roade curiozitatea să știu ce părere au colegii mei despre modelele de subiecte publicate pe site-ul ministerului în urmă cu două luni. Pentru cei care nu au aflat, subiectele se găsesc și pot fi descărcate de pe site-ul http://subiecte2010.edu.ro. Folosind cele mai la îndemână mijloace de comunicare, adică telefonul și messenger-ul, am pornit vânătoarea de păreri. Unii din cei pe care i-am întrebat ori habar nu aveau de existența acestor modele de subiecte, ori au fost prea leneși ca să le studieze. „Știu că se pot găsi pe internet modele de subiecte, dar nu mă interesează. Știu că se aseamănă foarte mult cu variantele din anii trecuți, eu după acelea lucrez. Mare păcat că s-au scos variantele, ne-ar fi fost mult mai ușor”, a spus Andreea P. „La matematică mi se pare foarte greu, eu sunt la mate-info și dau M1. Profesorul meu de meditație este unul dintre cei mai buni din oraș, și mi-a spus că nici măcar 40% din profesori nu știu să le rezolve”, a spus Diana Laura V. „Subiectele, sau mai bine spus modelele de subiecte, sunt abordabile, chiar dacă par mai grele decât cele de anul trecut. Dar având în vedere că la probele de oral se promovează oricum, sunt convinsă că toți vom avea note bune la BAC”, a spus Diana G. „E bine că măcar s-au gândit să posteze modele de subiecte, să știm și noi cam din ce vom da BAC-ul. Cred că până la examen vor mai schimba programa, mo-delele și metodologia, că prea ne-au abramburit. Eu zic să ne bucurăm de ce a mai ră-mas din ultimul an de liceu”, a spus Adrian T. Mulțumiți sau nu, trebuie să punem burta pe carte și să ne concentrăm cât mai mult, pentru că este ultimul nostru examen la liceu și un pașaport pentru admiterea la facultate. Eu unul vreau să profit cât mai mult de ultimele luni petrecute alături de colegi și profesori, ultimele luni ca elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, primul liceu din România. Felicitări, am început cu dreptul acest nou an și vă spun că sunt mândru că sunt elev al acestui colegiu. Cristian Ursea, clasa a XII-a Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“