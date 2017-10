Mizeriile de la BAC-ul de toamnă! Profesori complici la FRAUDĂ şi ELEVI ELIMINAŢI pe baza probelor video!

Mizeriile de la BAC-ul de toamnă! Profesori complici la FRAUDĂ și ELEVI ELIMINAȚI pe baza probelor video!

Sistemul de învățământ constănțean se confruntă cu o situație fără precedent, mult-cântatele camere video amplasate în sălile de examen făcând primele victime post-probă. Este vorba despre eliminarea a cinci elevi de la Colegiul Economic Mangalia, de la proba de luni, 26 august, și a altor 13 elevi de la Liceul „Dimitrie Leonida” și 16 elevi de la Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari la proba de miercuri, 28 august. Briefingul de ieri organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța a fost extrem de binevenit pentru a lămuri o situație care risca să degenereze din alte speculații.Luni, 26 august, după finalizarea probei scrise la limba și literatura română, reprezentanții Comisiei județene deplasați la Liceul Economic Mangalia împreună cu reprezentantul Ministerului Educației au procedat la analizarea înregistrărilor video din sălile de examen. Le-a fost atrasă atenția de foiala a cinci elevi care aveau asupra lor ciorne și fițuici, moment în care au fost chemați să dea declarații cu privire la cele constatate.„Extrem de grav este faptul că aceste lucruri s-au petrecut sub atenta supraveghere a cadrelor didactice, care au înlesnit prin neimplicare aceste fraude. Vorbim de o distanță de mai puțin de doi metri între catedră și băncile elevilor. Am discutat cu trei din cei cinci candidați eliminați și mi-au declarat că nu au dat nicio sumă de bani”, a declarat ieri, prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general.Prin tragere la sorți, inspector prof. Paula Iordan a fost desemnată să monitorizeze desfășurarea probei de miercuri, 28 august, de la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, ocazie cu care a depistat un elev cu o ciornă care nu îi aparținea. Întrebat în legătură cu existența acesteia, candidatul nu a recunoscut sub nicio formă că i-ar fi aparținut, motiv pentru care s-a trecut, la finalul probei, la vizualizarea înregistrărilor din sala de examen. Astfel, s-a constatat că 16 elevi au beneficiat de ciornele distribuite, după cum afirma ieri inspectorul școlar general, chiar de „cadrele didactice care aveau ca atribuțiuni să-i supravegheze pe acești candidați”.Același scenariu al vizualizării filmărilor la finalul probei de miercuri, 28 august, a fost urmat și la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța, care oricum avea candidați eliminați. În urma vizionărilor, s-a constatat că 13 elevi dintr-o sală de clasă aveau fițuici și s-a solicitat eliminarea lor.Întrebat dacă în aceste cazuri se poate vorbi despre vreo sumă de bani, Răducu Popescu a afirmat că „deciziile președinților celor trei comisii, pe care doresc să-i felicit și pe această cale, se bazează pe probe video care nu relevă astfel de fapte. Organele abilitate vor putea ulterior, în urma discuțiilor cu cei implicați, să constate dacă la mijloc este vorba despre mită”.La briefing-ul de ieri, inspectorul general a declarat că va solicita Ministerului Educației eliminarea celor șase supraveghetori, câte doi în fiecare sală de examen, din sistemul de învățământ preuniversitar: „În cazul în care nu există o bază legală pentru o astfel de măsură, vom aplica cele mai drastice sancțiuni, pentru a oferi un exemplu și altora care cred că se poate. Consider că imaginea majorității dascălilor care sunt preocupați să-și îndeplinească sarcinile cu multă răspundere este pătată de aceste cadre didactice. Comisia de disciplină care a luat ființă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța va sta de vorbă cu fiecare din cei șase supraveghetori. Voi avea discuții, după începerea anului școlar și cu directorii unităților de învățământ să desemneze în comisiile de supraveghere a examenelor oameni serioși, pentru care răspund personal. De asemenea, voi lua legătura și cu sindicatele pentru a se delimita de astfel de cadre didactice, pentru că numai prin măsuri dure se poate însănătoși sistemul de învățământ românesc”.Interesant este faptul că atât în clasa de la liceul din Năvodari, cât și la cea din Liceul „Dimitrie Leonida” există câte un elev care a scăpat „basma curată”, pentru că nu s-a dovedit ca fiind vinovați de fraudarea probei de miercuri, 28 august. În final, ne întrebăm dacă există posibilitatea ca alte filmări de prin sălile de clasă ale celor nouă centre de examen să scoată la iveală alte cazuri de fraudă.