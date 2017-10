Miting de protest în faţa Prefecturii

Miting de protest în fața Prefecturii

Ştire online publicată Vineri, 11 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, la ora 11, sindicatele constănțene se vor folosi de o primă formă de protest pentru a-și manifesta indignarea vizavi de hotărârea luată de premierul Călin Popescu Tăriceanu de a nu mai acorda tichetele cadou. Vosganian consideră tichetele incluse în mărire Un număr însemnat de sindicaliști se vor întâlni astăzi în fața Prefecturii, reprezentantul în teritoriu al instituției care a stabilit recent că autoritățile și instituțiile publice nu mai au voie să acorde angajaților tichete cadou. Valoarea unui tichet cadou este de 10 lei sau multiplu de 10, dar nu mai mult de 50 lei. De asemenea, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a cerut Guvernului să abroge articolul care prevede interzicerea acordării tichetelor cadou angajaților din instituțiile publice, apreciind că acesta încalcă principiul descentralizării financiare și administrative. Vosganian a declarat, ieri, că profesorii vor primi salarii mărite de la 1 aprilie, în medie cu 1,6 milioane lei vechi, care vor compensa decizia prin care nu mai primesc tichete cadou. Întrebată despre acest lucru, Ioana Purcărea, pre-ședintele FEN - filiala Constanța, a afirmat că nu mai are încredere în nici un fel de mărire. „Nu vedeți că se joacă cu noi de-a alba-neagra!”. Descurcă-i drace! De asemenea, întrebat, tot ieri, de presă dacă Executivul va reveni asupra interdicției de acordare a tichetelor cadou, premierul Călin Popescu Tăriceanu a răspuns că acestea sunt deja legiferate și nu afectează suplimentar construcția bugetară pe acest an. Premierul a arătat că, pe această temă, există două categorii de măsuri la care se poate face referire, respectiv solicitări de acordare a unor drepturi salariale noi sau de majorare a salariilor, care trebuie astfel dimen-sionate încât să nu afecteze echilibrul bugetar, și drepturi de natură salarială deja câștigate, astfel că discuția „este complet în alt plan. În ceea ce privește ti-chetele cadou, ele sunt deja legiferate, deci nu este vorba de o legiferare nouă sau de o măsură care să afecteze în plus construc-ția bugetară și anvelopa salarială din acest an”, a spus Tăriceanu. PSD iar minte în campanie Totodată, se vorbește de o inițiativă legislativă ce aparține parlamentarilor social-democrați - deh, doar e campanie electorală și ar fi în stare să ne ofere și luna de pe cer! -, și anume de o mărire a salariilor profesorilor din sistemul universitar cu 74%, respectiv de 54% pentru cei din sistemul de învățământ preuniversitar. Propu-nerea survine solicitărilor PSD referitoare la acordarea celei de-a 13-a pensii și la creșterea punctului de pensie de la 1 iunie anul acesta. Inițiativa a avut, însă, un raport de respingere din partea comisiei de specialitate - pentru muncă, familie și protecție socială, iar motivația a ținut cont de creșterea excesivă, la aproape dublu, a coeficientului de multiplicare. Guvernul arată că, în total, influențele financiare se ridică la 4.525 milioane de lei, dintre care 169 milioane de lei pentru cadrele didactice și personalul auxiliar, 656 milioane de lei pentru cadrele didactice din învățământul universitar și 3.700 milioane de lei pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.