Mitică Iosif o înlocuieşte pe Ioana Purcărea la şefia Sindicatului Salariaţilor din Învăţământ

un profitor

Mitica Iosif este cainele din curtea familiei Purcarea.De ani de zile, el i-a curtat intens cand pe sotul, inspectorul de istorie Purcarea, care e de neclintit in inspectoratul scolar de 15 ani, cand pe sotie, sindicalista Purcarea, si ea de neclintit de pe postul de lider SLSIP de aproape 20 de ani! De ce credeti ca sedinta de schimbare a conducerii, am zis intentionat "schimbare" si nu alegere, fiindca nu s-a ales nimeni, ci s-a uns "liderul" pregatit din timp de madam Purcarea, a fost tinuta cu usile inchise pentru presa? Iosif e un specimen de profitor, rupt de foame, care toata viata lui a lingusit pe mai marii sai, doar, doar se va capatui si el cumva. Si uite ca s-a capatuit, un post de lider de sindicat judetean nu-i de ici de colo, "munca" pe care o va depune e un fel de taiat frunza la caini, iar in schimb va castiga un salariu dublu, de la sindicat si de la scoala unde este incadrat ca titular, dar unde nu mai preda nici macar o ora, plus diurne si alte bonusuri oferite liderului pentru "munca sa". Iar profesorii vor ramane tot prostii sistemului bugetar, fiindca nu au invatat ca sindicatele, mai ales cele ale bugetarilor, cu zeci de mii de membrii, sunt create pentru a-i imbogatii pe liderii lor si nu pentru a apara drepturile membrilor de rand!