Misterul din ISJ s-a risipit! Cum decide Răducu Popescu numirile de directori în şcoli şi licee

Misterul din ISJ s-a risipit! Cum decide Răducu Popescu numirile de directori în școli și licee

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

După fiecare demitere, urmată de numire de director în școlile constănțene, dascălii și alte categorii din învățământul constănțean au întrebat ce criterii are inspectorul general dr. Răducu Popescu atunci când admite ca în unele unități școlare viitorul manager să fie votat democratic.Ieri, am participat la Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” din Constanța la un astfel de demers democratic, unic în învățământul românesc, de votare a viitorului manager al unității.Fostei directoare prof. Marilena Soare i-a încetat detașarea în interesul învăță-mântului, iar consiliul profesoral a propus, ieri, trei candidați: prof. Monica Podoreanu, catedra de educație fizică, prof. Minodora Nicolai, catedra de istorie și consilier educativ, și prof. Iulia Bucurenciu, catedra de limba engleză. În urma votului liber exprimat, a fost aleasă în funcția de director prof. Minodora Nicolai, care, inițial, avea termen până vineri, 30 ianuarie, să trimită la Inspectoratul Școlar Județean Constanța CV-ul viitorului director adjunct. Din fericire pentru inspectorul general, tot ieri consiliul profesoral al Școlii nr. 40 a decis ca prof. Nicolai să facă echipă cu una dintre contracandidatele sale, prof. Monica Podoreanu. Am spus din fericire, pentru că prof. Podoreanu este profesor de educație fizică, iar „generalul” este convins că cei mai buni manageri „răsar” din rândurile sportivilor.Încântat de fairplay-ul noii directoare, prof. dr. Răducu Popescu a declarat: „Colectivul de cadre didactice de la această școală a confirmat că este valoros și am speranța că viitorul director va fi unul în interesul elevilor. Știu că ce s-a întâmplat astăzi la această școală este un lucru cu care nu s-au mai întâlnit, cadrele didactice fiind obișnuite să li se impună anumiți directori. Iar prezența mea aici este justificată doar de faptul că vreau să mă asigur că acest exercițiu se desfășoară strict și corect”, a mai adăugat universitarul.Tot ieri, cu prilejul ședinței, am aflat și diferența dintre școlile în care inspectorul general numește directorul și unitățile în care se votează democratic viitorul manager. „Criteriul principal este valoarea colectivului. Acolo unde colectivul are potențial, unde profesorii sunt valoroși, individual luați, au vocație pe care au dovedit-o în timp, acolo le las lor decizia de a alege. Dar sunt și situații în care nu am certitudinea că din acel colectiv vin propuneri care vor fi în interesul școlii și al elevului. În situația în care numărul celor care nu sunt foarte harnici sau situația în care au un apetit în a accepta sau condiționa implicarea la catedră de lucruri ce n-au legătură cu educația, numesc un director din afara școlii, titular al altei unități. Un director care n-a participat la toate activitățile și toate relațiile care s-au țesut în acel colectiv. Se numește management de criză, astfel cel numit de mine are posibilitatea de a lua decizii bune fără a fi pus într-o situație delicată, în a se îndrepta împotriva cuiva care nu-și face orele, dar cu care a petrecut un concediu”, a lămurit prof. Popescu.L-am întrebat pe prof. dr. Răducu Popescu dacă dintre numeroșii directori numiți prin acest mod democratic, unic în țară, a existat vreunul care nu s-a ridicat la nivelul… pretențiilor. „Nu am făcut încă o reevaluare și poate că ar fi o idee bună. Eu am respectat decizia lor și am luat-o ca fiind cea mai bună opțiune”, a conchis interlocutorul.