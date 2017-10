Misterele peşterii din Constanţa care duce "în lumea de dincolo"

Unicat în România

Misterele peșterii din Constanța care duce "în lumea de dincolo"

Peștera Limanu, situată în apropierea Mangaliei, este singura peșteră labirintică din România. Este cea mai lungă peșteră dobrogeană, având aproximativ 4.5 km. Povești cutremurătoare au fost spuse pe această temă, localnicii vorbind de turiști care s-au aventurat în adâncuri și nu s-au mai întors niciodată!Despre galeriile întortocheate și nu-meroasele mituri ale peșterii Limanu s-a auzit în lumea întreagă. Turiștii dornici de aventură au venit și s-au convins. Acei turiști care s-au încumetat să viziteze peștera fără ghid s-au ales cu niște sperieturi zdravene, cu greu găsind drumul înapoi.Chiar dacă legendele localnicilor vorbesc despre faptul că, odată intrat aici, se deschide o poartă către lumea de dincolo, chiar dacă se spune că din interior voci ademenitoare invită trecătorii să intre în peșteră, specialiștii sunt de altă părere. Tot potrivit legendelor, galeriile peșterii s-ar întinde până în Bulgaria.Dio Cassius, cunoscut istoric din Imperiul Roman, vorbește în notările sale despre un război dintre romani și daci. Cum dacii au fost înfrânți, ei au fost obligați să se retragă în această peșteră cu tot cu oi, grâne și bijuterii. Peștera devenise noua lor casă și se numea Keyris. Deși romanii au zidit cele trei intrări și au dat ulterior foc intrărilor în speranța că dacii vor ieși la lumină, nu s-a întâmplat nimic. Nici urmă de daci. De aici a apărut legenda cum că peștera este o poartă secretă către altă dimensiune.Peștera mai este cunoscută și sub denumirile „La icoane” sau „Caracicola” - denumirea veche a localității. I s-a dat denumirea „La icoane” deoarece, la intrarea în peșteră, sunt niște stânci sculptate ce reprezintă chipuri de oameni. Interesul specialiștilor a fost stârnit și de figurile de călăreți, de caii văzuți din profil pe pereții peșterii, dar și de faptul că, deși se află într-un areal al lacurilor și al Mării Negre, apa nu a pătruns aici.Liliecii, pe cale de disparițieDincolo de aceste legende, peștera Limanu este o rezervație speologică.Biologul Oceanic Club din Constanța, Răzvan Popescu Mirceni, a negat versiunea potrivit căreia galeriile ar duce la vecinii bulgari. El spune că a cartografiat fiecare colț al peșterii și nicidecum nu are vreo ieșire, fiind orientată către Nord, și nu către Sud. El este de părere că, cel mai probabil, această peșteră a fost folosită ca mină de extragere a pietrei pentru construirea unor cetăți și doar în anumite momente folosită drept refugiu.Pe vremuri, peștera Limanu era adăpostul de hibernare al liliecilor, fiind unul dintre cele trei adăposturi cunoscute în România pentru specia Rhinolophus mehelyi, o colonie de hibernare care număra acum 30 ani circa 4.000 de lilieci. Astăzi, nu mai putem vorbi de așa ceva.Răzvan Popescu Mirceni spune că numărul liliecilor a scăzut pentru că s-a pătruns în mod constant în peșteră cu făclii aprinse: „În sezonul 2014-2015, nu am avut niciun liliac la hibernare. Prezența umană i-a deranjat foarte mult. Dacă, în urmă cu zece ani, erau prezențe sporadice, astăzi, nu mai întâlnim lilieci deloc. Deși este protejată din punct de vedere arheologic, biologic și geologic și este interzisă vizitarea ei, peștera Limanu este cea mai vandalizată din Dobrogea. Peștera face parte din situl Natura 2000".Comoara Dobrogei, în pericolMai mult, biologul a atras atenția că inclusiv porțile special create astfel încât să permită accesul liliecilor au fost furate. Pereții au fost vandalizați, iar liliecii au fost găsiți fixați în bolduri pe elemente de lemn. De asemenea, la intrarea în peșteră, au fost găsite pisici cu capul tăiat.Răzvan Popescu Mirceni a subliniat că la astfel de peșteri trebuie asigurată paza în permanență: „Trebuie găsită o soluție pentru menținerea custodelui pe toată perioada anului. Este foarte important să nu se distrugă și ce a mai rămas din aceste peșteri!”.Astfel, peștera Limanu, laboratorul perfect pentru studierea dinamicii faunei, este astăzi în pericol din cauza numeroșilor vizitatori, care distrug tot ce găsesc în cale, lasă în urmă deșeuri sau fac focuri de tabără.