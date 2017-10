Mister total în "cazul Bucovală"! "Abureala" ministerială şi frustrările unor profesori

4

Ciudat

Stimate jurnalist, Sper din tot sufletul ca acea cratima nefireasca de la un "ați" e o regretabila eroare de tehnoredactare. Altfel, nu as comenta la acest articol si mi-ar fi greu sa cred ca la "Cuget liber" se intampla asta. Ciudat insa e faptul ca ai creat o dezbatere falsa. Demonstrezi ca nu ai habar despre ce se intampla in invatamantul constantean. E normal sa fie demisa - oricum nu avea ce cauta in acea functie, nu s-a calificat sa joace in liga asta, nu ar fi trebuit sa fie lasata sa ajunga general. De ce nu intrebi mai bine cum de profesori valorosi din scolile noastre nu se amesteca in cocina ISJ, de ce interesele amantelor, partenerilor de afaceri, colegilor de partid, decid soarta copiilor nostri. Si pana la urma, sa vezi si de ce presa e atat de neprofesionista incat se scalda in nimicuri si inchide ochii la adevaratele probleme.Profesorii sunt frustrati, da, stim si de ce: nu numai ca sunt tratati prost, platiti prost, batjocoriti de superiori, elevi si parinti dar li si rade in nas. Hai sa fim seriosi, lupta pentru putere e josnica si stim cu totii ca sunt prea putine persoane de calitate in isj-ul ala. PSD promoveaza oricum politica pumnului in gura la nivel national si in toate domeniile. Hai sa ne facem treaba corect fiecare si macar tarlaua noastra sa fie apreciata. Asa ar mai fi o sansa macar pentru copiii nostri- sa vada ca se poate munci frumos si onest si in Romania.