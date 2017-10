Mişcarea Culturală vă pofteşte la film

Mișcarea Culturală vă poftește la film

Ca în fiecare săptămână, Mișcarea Culturală Constanța vă invită la film. Astfel, astăzi, de la ora 18.00, la terasa club Doors, va rula pelicula „The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension”. Filmul este o poveste a unor super eroi, ce îl are în rol principal pe Buckaroo Banzai, un star rock care se luptă, alături de Cavalerii din Hong Kong, pentru a învinge creaturile malefice din a opta dimensiune. Intrarea este gratuită!