Miruna Oprescu ştie reţeta carierei şcolare încununate de succese internaţionale

La doar 15 ani,

Miruna Oprescu știe rețeta carierei școlare încununate de succese internaționale

De la ultima ispravă, din luna octombrie, când scriam de medalia de bronz câștigată la Olimpiada Internațională de Astronomie din Crimeea, Miruna Antonia Oprescu s-a schimbat. „Da, am slăbit, pentru că nu mi-a fost chiar ușor“. Mezina competiției Împreună cu mentorul său, prof. Cristian Maga, catedra de fizică a Liceului Teoretic „Ovidius“, Miruna a pregătit intens participarea la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în perioada 30 noiembrie - 9 decembrie, în localitatea Chang Mei (Thailanda). Firava elevă constănțeană din clasa a IX-a, de la „Ovidius“, a reușit să obțină medalia de argint, cu toate că a concurat alături și de studenți. Prof. Maga declara că, acum, ea ar putea foarte lejer să ia bacalaureatul, pentru că această pregătire a presupus parcurgerea întregii materii de fizică de liceu. „Un asemenea elev constituie o foarte mare responsabilitate, dar cariera școlară a Mirunei este una deosebită, chiar din clasa a VI-a când și-a descoperit pasiunea pentru astronomie“. Ocazionată de cea de-a 80-a aniversare a regelui Thailandei, olimpiada a reunit la start elevi din 22 de țări, printre care India, Iran sau Coreea, unde astronomia se studiază intens, Miruna Oprescu fiind considerată mezina competiției. Cinci zile de izolare extremă După o zi și jumătate petrecută pe drum, Miruna, împreună cu ceilalți competitori, a stat cinci zile izolată, fără telefon mobil, laptop sau alte surse de comunicare. „Am avut de susținut trei probe: una teoretică și două practice - pe teren, observații cu telescopul, dar și interpretare de date”. Spre deosebire de alte țări, în România abia de anul acesta s-a introdus ca materie opțională astronomia, la clasa a IX-a. Pentru pasionații precum Miruna, această disciplină presupune o intensă pregătire pe cont propriu, procurarea de materiale de pe internet sau comandarea lor din străinătate. Conducerea Liceului Teoretic „Ovidius“, impresionată de rezultatele constant bune ale acestei eleve, a achiziționat, în acest an, un telescop, ceea ce a ajutat-o pe Miruna să treacă din planul simulărilor, în plan concret. vvv În clasamentul neoficial pe națiuni, Thailanda a ocupat locul I, iar echipa României a ocupat locul 5. „Ne-au mai fost acordate premiul de cea mai prietenoasă țară, dar și premiul special pentru țara cea mai deschisă la nou“, afirma Miruna.