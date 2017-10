Mircistul care va reprezenta România la Olimpiada Europeană de Ştiinţe

Mircistul care va reprezenta România la Olimpiada Europeană de Științe

Cu un parcurs de top, ar spune unii, care a cuprins primii patru ani la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, apoi gimnaziul la Liceul Teoretic „Ovidius”, iar acum clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, nu este de mirare că elevul Răzvan Mihai Ursu a intrat în categoria dublilor olimpici, fiind calificat și la Naționala de lingvistică, dar și în lotul național care va reprezenta România la Olimpiada Europeană de Științe, ce va avea loc în Estonia.Răzvan Mihai Ursu face parte din categoria elevilor care nu ratează oportunitățile de afirmare, pe lângă participările la olimpiade, fiind angrenat în tot ce înseamnă concursuri care au legătură cu știința - CanSat, NASA, chiar și Play Energy, datorită căruia va pleca în Italia pentru a primi premiul, alături de colegii din echipa de la „Mircea”.El este din prima generație de elevi acceptați din gimnaziu la Olimpiada națională de fizică, clasându-se încă de la prima participare, în clasa a VI-a, pe locul șapte, apoi într-a VII-a pe locul II, iar într-a VIII-a pe locul IV.„Încă de prin clasa a III-a, mi-a plăcut foarte mult matematica și am participat și la această materie la Olimpiadă, în clasa a VI-a. Dar pentru că se suprapunea cu fizica, nu am mai mers la Naționala de matematică. După care am decis să primeze fizica și am participat, susținut, la olimpiadele naționale”, ne povestea același dublu olimpic.În clasa a VIII-a, a participat pentru prima dată la Olimpiada de lingvistică.„Lingvistica se bazează foarte mult pe logica matematică. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că, prin rezolvarea subiectelor acelora, noi ne punem în locul unor cercetători care încearcă să înțeleagă anumite civilizații care au dispărut din diverse motive. Și astfel ne ajută mai bine să înțelegem trecutul, dar și prezentul, implicit, având la bază studiul formării limbii, logica ce a condus la apariția ei. Prin observații, ajungem la deducții și mai departe la reguli. Plecând de la cazuri particulare, ajungem să desco-perim regulile care au stat la bază”, ne-a explicat Răzvan cam cum stă treaba cu subiectele de la Lingvistică.Din nefericire pentru dublul olimpic, Naționala de lingvistică are loc în perioada 6-8 mai, iar Olimpiada Europeană de Științe în perioada 7-14 mai, în Estonia, la Tartu. „Îmi pare rău, dar pe de altă parte sunt conștient că am ajuns la Olimpiada de Științe datorită fizicii, căreia i-am dedicat foarte mult timp. Și mă simt fericit că am ajuns la per-formanța aceasta, pentru care îi mulțumesc domnului profesor Ion Băraru”, a explicat olimpicul.v v vÎn timpul liber, îi place să înoate și, evident, citește cărți de specialitate legate de fizică.Deși este clasa a X-a, deci ar mai avea timp de gândire, l-am provocat pe Răzvan Mihai Ursu întrebându-l unde se vede la finalul Bacalaureatului. „Sigur vreau să urmez un domeniu care are legătură cu fizica, dar problema este că se aplică în atât de multe domenii și are atât de multe arii de acoperire, încât mi-e greu să mă decid. Nu am stat să evaluez foarte bine avantajele studiului afară, față de cel din țară, așa că deocamdată nu mă pronunț”, a adăugat mircistul. Și poate printre puținii elevi care încă mai au o undă de speranță că și în România se pot realiza profesional…