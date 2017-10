Mirciştii s-au apucat să înveţe limba rusă. Cum au sărbători elevii de la CNMB Ziua Limbilor Europei

Mirciștii s-au apucat să învețe limba rusă. Cum au sărbători elevii de la CNMB Ziua Limbilor Europei

Mirciștii nu au lăsat să treacă neobservată Ziua Limbilor Europei și, toată săptămâna aceasta, sunt angrenați în diferite activități care să marcheze aniversarea.Astfel, concursul Creo-Creare, inițiat și coordonat de prof. Andaluzia Arif, le-a solicitat creativitatea elevilor de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” atât din punct de vedere literar cât și artistic, aceștia trebuind să creeze un eseu, o poezie, o scenetă într-o limbă de circulație internațională, dar și un desen sau o piesă muzicală pe o temă propusă de organizatori.Juriul, format atât din profesori de limbi străine, cât și de educație plastică sau muzicală, a urmărit corectitudinea creațiilor, dar și încadrarea în tema propusă, „Tu vezi lumea nu așa cum e ea, ci așa cum ești tu – noua provocare europeană?”, precum și armonia între componenta literară și cea artistică a creației propuse. Produsele activității au fost jurizate și expuse chiar pe 26 septembrie, spre a putea fi cunoscute de către toți elevii școlii.De altfel, întreaga săptămână este dedicată celebrării limbilor străine prin activități diverse, începând cu dezbateri despre importanța cunoașterii mai multor limbi străine în această lume a schimbărilor permanente, un Caleidoscop muzical european propus de prof. Olivia Frențiu, Creații poetice din literatura europeană - prof. Doina Grapă, diseminarea proiectului interdisciplinar „Santé et bien-être à Constanța et sur le littoral roumain” - prof. Cristina Zaharia, expoziție de postere realizate de către elevi pe tema Zilei Limbilor Europene – prof. Florentina Gheorghe și multe alte activități interesante propuse de către toți profesorii catedrelor de limbi moderne.Mai mult decât atât, în premieră, anul acesta, mirciștii au ocazia să învețe limba rusă, ca activitate extracurriculară. În total, elevii de la „Mircea” studiază șase limbi străine, în regim bilingv, normal, opțional sau ca și curs extrașcolar, după cum urmează: engleza, franceza, germana, italiana, turca (pentru elevii de etnie turcă/ tătară) și, evident, limba rusă. De-a lungul anilor, acestora șase li s-au adăugat, pe rând, chineza, norvegiana și araba, tot ca și ofertă extrașcolara printre multe alte propuneri de activități.„Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, învățarea limbilor străine pe întreaga durată a vieții. Ziua Europeană a Limbilor are drept obiectiv să atragă atenția asupra importanței învățării limbilor străine și să sensibilizeze publicul de toate vârstele cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor”, a explicat profesorul Florentina Gheorghe.