Mirciştii revoluţionează programa şcolară. Un domeniu de hobby care aduce olimpici

Mirciștii revoluționează programa școlară. Un domeniu de hobby care aduce olimpici

De câteva generații încoace, descoperim tot mai mulți elevi constănțeni pasionați de astronomie care, din păcate, nu-și găsesc un îndrumător aici, dar, cu toate acestea, dintr-o mult prea mare pasiune, ajung să câștige valoroase premii internaționale.Cea mai recentă ispravă aparține absolventului Școlii gimnaziale „Tudor Arghezi” din Năvodari, Robert-Gabriel Pașcalău, actualmente mircist în clasa a IX-a, care a reușit deja să aducă o medalie de aur de la Olimpiada Internațională de Astronomie.„Este mai puțin meritul nostru, pentru că de fapt el este autodidact”, mărturisea prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”.„Astronomia nu se predă nici la Năvodari, nici la noi, dar, din clasa a VII-a, de când a aflat de Centrul de Excelență, a venit la noi, sporindu-și interesul și găsind o seamă de răspunsuri. Mama lui ne-a mărturisit că încă de la grădiniță o corecta pe educatoare cu privire la mărimea planetelor. Iar tatăl băiatului mi-a spus, încă din septembrie, despre pasiunea lui și despre dorința de a-și îmbogăți cunoștințele. Profesorii noștri de fizică sunt foarte buni, dar nu și specialiști în astronomie; nu au elaborată o metodică a disciplinei. Nici nu am găsit în Constanța, așa că am vorbit la minister și urmează să vină cineva de la București, pe care să-l aducem sâmbăta, măcar o dată pe lună. Ce-i drept, este tradiție în țară și îmi amintesc că la Suceava s-a organizat, acum trei ani, o olimpiadă, acolo fiind un nucleu bun. Este un domeniu de hobby, ceea ce constituie o chestiune reglatorie pentru noi. Mai avem încă vreo doi elevi pasionați de astronomie - Răzvan Efrim și Răzvan Ursu. Am discutat cu părinții lor și trebuie să aducem specialiști în astronomie. Am vorbit și cu domnul Băraru, care i-a îndrumat, au și telescop, au fost și pe la Observator, dar trebuie făcut ceva sistematic, dus spre vârful informației”, a mai comentat același director.De la Ștefan Costache, un alt constănțean pasionat de astronomie, care a înființat o societate - Astronom Experience -, prin intermediul căreia încearcă să atragă nu numai copiii și profesorii, dar și pe toți cei pasionați din Constanța, am aflat că, în week-end-ul trecut, la Observator, au fost circa 70-80 de elevi pasionați de astronomie. „Am reușit să închei un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, dar și cu Colegiul «Mircea». Avem și profesori pasionați de astronomie, cum ar fi prof. Cristinel Maga, de la Liceul «Ovidius», prof. Ion Băraru, de la «Mircea», sau prof. Maria Neicu, tot de la «Mircea»”, a adăugat Ștefan Costache.Același interlocutor lansează o invitație celor pasionați de acest nou domeniu de a-l contacta la numărul de telefon 0766 436 310 sau pe e-mail costachestfn@ yahoo.com.S-ar părea că zicala lui conu Caragiale „La vremuri noi, tot noi!” nu mai ține și e cazul ca Ministerul Educației să ia în serios reformarea unei curricule prăfuite, care nu mai folosește decât, eventual, ca instrument de control, elevii descoperindu-se valoroși dincolo de orar și de manual.