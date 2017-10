Mirciştii medaliaţi şi poveştile lor de succes

Mirciștii medaliați și poveștile lor de succes

Ieri, într-un cadru non-formal, respectiv în curtea Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, directorii prestigioasei instituții de învățământ constănțene, prof. Vasile Nicoară și prof. Gheor-ghe Moraru, au dorit să-i felicite public pe cei doi elevi care au reușit să aducă în centrul atenției nu numai naționale, ci chiar internaționale, Colegiul „Mircea”.Reamintim că elevul Mihai Iliant s-a întors cu medalia de aur de la Bal-caniada de Matematică, iar Irina Andrada Crăciun, cu medalia de argint de la prima ediție a Balcaniadei de Geografie, ambele desfășurate la Belgrad.Dacă prof. Aurelia Dănilă, cea care a coordonat pregătirea Irinei la geografie, nu a putut fi prezentă, fiind într-o comisie de bacalaureat la Brașov, în schimb, de la prof. Gabriela Constantinescu am aflat ce a presupus marea victorie a lui Mihai.„Rezultatul vine ca o consecință a unei munci susținute timp de patru ani. Mihai este un copil foarte pasionat de matematică, cu aptitudini foarte mari, dublate de o puternică determinare și dorință de autodepășire cum, sincer, rar am văzut. Pentru el, matematica înseamnă totul, zi de zi caută probleme și provocări, pentru că vrea să se dezvolte. Pregătirea lui nu a fost atât pentru medalii, cât pentru setea de cunoaștere matematică. Sunt foarte puțini copiii care au o pasiune dincolo de un target material, gen medalie, rezultat. Mihai este un exemplu pentru colegii lui de clasă, în sensul că se poate. Această medalie este rodul unei munci și al unei implicări emoționale deosebite. După calificarea la faza națională, au urmat cinci baraje la intervale de două săptămâni. Dacă la ultimul baraj nu s-ar fi calificat, noi nu am mai fi fost azi aici”, a declarat prof. Constantinescu.