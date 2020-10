„Mirciştii”, din nou primii din ţară! „Record la Laboratorul lui Descoperici”

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” nu se dezmint, nici pe timp de pandemie. Chiar dacă numărul concursurilor, olimpiadelor şi competiţiilor a scăzut considerabil în această perioadă, ei nu ratează nicio şansă de a se evidenţia şi de a lua premiile puse la bătaie.







Recent, s-a desfăşurat un concurs de abilităţi tehnico-ştiinţifice şi performanţă în scheme logice, dar şi de cultură generală, intitulat „Laboratorul lui Descoperici”. Iniţiatorii, aceiaşi care organizează an de an şi manifestarea „Noaptea cercetătorilor”, au umblat prin ţară şi au provocat tinerii doritori şi bine pregătiți să dezlege „mistere” pe modelul celebru de tip „Escape Room”. Au instalat şi la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” două corturi uriaşe, în care echipe de tineri elevi au avut sarcini dificile de rezolvat contra cronometru. De câteva zile s-au afişat rezultatele pe plan naţional şi… surpriză, sau nu, ambele premii puse în joc au fost cucerite de echipele constănţene: cel de popularitate şi cel pentru cea mai rapidă echipă din ţară.







„A fost un concurs extrem de dificil. Echipele au intrat într-un astfel de escape room, într-un mediu ciudat, unde au avut de rezolvat diferite enigme şi să iasă într-un timp cât mai scurt. Logica a făcut ca elevii noştri să câştige ambele premii, deşi au concurat şi cu studenţi de la universităţi din Timişoara, Bucureşti şi au obţinut aceste premii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, coordonatorul echipelor, profesorul Ion Băraru.







Echipa „Neptunis” a surprins complet organizatorii care, având experienţa anterioară, ştiau că persoanele mature, profesori, termină proba cu foarte mare dificultate în termenul dat de 50 de minute. „Elevii noştri au terminat în 37 de minute şi organizatorii au fost extrem de miraţi, spunând că aşa ceva este imposibil. Este o echipă formată din cinci elevi, doi din clasa a XII-a, doi din clasa a VIII-a şi unul din clasa a X-a, dar ei se cunosc, sunt performanţi la diverse discipline, între care fizica, este evident pe locul întâi, pentru că ea dezvoltă multitudinea de capacităţi necesare pentru a se descurca în situaţii ştiinţifice dificile”, a explicat cadrul didactic.







Premiul de popularitate a ajuns tot la CNMB

Chiar şi aşa, câştigătorii ne-au mărturisit, cu modestie, că nu li s-a părut chiar aşa de greu şi că pentru ei a fost mai mult o joacă. „Ne-am pregătit din timp. Am stabilit de la început să cooperăm, pentru că, dacă nu ne înţelegeam bine în timpul în care eram închişi în cameră nu am fi avut nicio şansă să ieşim. În rest, şi-a folosit fiecare creierul. Suntem băieţi deştepţi şi ne-am adaptat repede. Una dintre cele mai dificile probe ni s-a părut cea cu oglinzile, în care trebuia să vedem pe oglindă şi să descifrăm ce scria pe nişte afişe, într-o limbă inventată. La un moment dat am avut şi nişte lanterne cu ultraviolete şi trebuia să găsim nişte reacţii chimice pe masă. A trebuit să căutăm prin cameră şi asta ne-a luat destul de mult, dar până la urmă ne-am descurcat. Când am aflat că am scos 37 de minute ni s-a părut un timp destul de slab şi apoi am fost suprinşi să aflăm că am câştigat. Nu ni s-a părut chiar aşa de greu”, ne-a povestit Ioan Lelea, elev în clasa a XI-a.







Cea de-a doua echipă, „Arhimede”, selectată din cei aproape 100 de elevi doritori să participe la concurs, a fost formată din elevi mai mici, unii dintre ei încă în clasa a VII-a. Aceştia nu doar au făcut faţă cu brio probei, dar s-au evidenţiat ca fiind cei mai mici şi au primit premiul de popularitate.







„Pentru noi a fost un eveniment deosebit. Am lucrat în echipă, am încercat să cooperăm cât mai mult, au fost şi probe care ne-au pus în dificultate. Am reuşit să ieşim în 42 de minute şi am primit premiul de popularitate”, ne-a spus Alexandru Târhoacă, elev în clasa a IX-a.