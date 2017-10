Mirciştii câştigători la NASA pot oferi lecţii politicienilor români

Mirciștii câștigători la NASA pot oferi lecții politicienilor români

Devenită de-acum tradițională, după cinci ani de participări consecutive, competiția internațională lansată de NASA a dezvăluit că în două din liceele constănțene - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Liceul Teoretic „Ovidius” - se profilează viitorii oameni de știință ai agențiilor spațiale. La început, când s-a lansat ideea participării la concursul Space Settlement Design Contest 2008, în Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, din 800 de elevi s-au înscris 300. Încet-încet, s-au triat 150, după care, observând ritmul intens în care se lucrează la realizarea designului unei stații spațiale locuite permanent de oameni, au rămas în „cursă” 80 de liceeni. Și ca dovadă că s-a ales „crema”, toți acești tineri, ce au format 13 grupe (de data asta a fost cu noroc 13!), au reușit să obțină premii și mențiuni. Toți! Fie că se numesc „Dacia’s”, „Spark”, „Aegis”, „Bria”, Asgard”, „Rodinia”, „Animus”, „Potter’s Wheel”, „Nimphel”, „Colloseum”, „Arkadia”, „Future X” sau „Archae Opterix”, toate aceste denumiri de stații spațiale întruchipează, deocamdată doar pe hârtie, primul pas al acțiunii de colonizare a spațiului, probabil unica șansa de supraviețuire a omenirii, într-un viitor nu prea îndepărtat, când Planeta Albastră va deveni neîncăpătoare. Mulțumit de rezultatul elevilor săi, care au reușit să „transforme numele în renume”, directorul Vasile Nicoară le-a declarat, emoționat, că este fericit să le fie contemporan. De asemenea, prof. Lucian Oprea, îndrumătorul a patru din cele 13 grupe premiate, a spus că în spatele acestor reușite, dincolo de certuri și împăcări, se ascund luni de muncă susținută, ce pot constitui un pas spre o carieră de mare succes. „Și-au sacrificat sâmbete și duminici, chiar și nopți pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte gândite în cel mai mic detaliu, lucrări care descriu o mini-societate, cu tot ceea ce presupune ea, de la construcția propriu-zisă până la viața de zi cu zi”. În prezentarea succintă a celor 13 proiecte câștigătoare, prof. Ion Băraru, șeful Centrului de Cercetări al Elevilor din cadrul Fundației Academice ALUMNI, ce ființează în cadrul CNMB, a punctat faptul că majoritatea participanților sunt olimpici, până la cele mai de sus etape, la fizică, electronică, informatică, matematică, biologie sau chimie. „De remarcat că elevii nu au știut unul de proiectul celuilalt, fapt apreciat ca atare de juriul de la NASA!”. Designul așezării interplanetare artificiale Întrebați de ce consideră că proiectul lor, intitulat „Dacia’s”, a fost ales marele câștigător, membrii echipajului ne-au declarat că au venit cu idei noi, mai ales în agricultură. „Este îmbinată foarte bine și armonios structura cu utilitatea. Pe lângă condițiile necesare traiului, le-am oferit și ceva în plus, în special gravitația 0. Tot ceea ce am folosit în stație are utilizare practică în viitor. Am pus foarte mare accent pe noile descoperiri. De exemplu, ne-am gândit noi cum să utilizăm ultravioletele ca să facem o ultimă sterilizare a apei menajere și a atmosferei de pe stație. Se știe că, pe Pământ, ultravioletele sunt filtrate datorită atmosferei, ceea ce nu este valabil și în spațiu. Dar și multe altele pe care noi le-am cercetat și le-am dovedit a fi foarte originale și utile”. „Dacia’s” este un alt oraș, cu 600.000 de locuitori, situat undeva pe orbita Pământului și a fost botezat după inițialele prenumelor echipajului - Daiana Gabriela Toporău, Adela Ioana Căpîlnașiu, Claudiu Ionuț Cherciu, Iren Reșit, Alexandru Ionuț Băbeanu și Sevda Memet, dar și inspirat din modul natural de viață al strămoșilor noștri daci. Scopul „Dacia’s” este de a prospecta pe Lună și de a construi alte viitoare stații, respectiv de a coloniza spațiul extraterestru. „Și, cu toate că ar părea o utopie, această așezare nu are un sistem de guvernare, ci am hotărât ca cel mai bun în domeniul lui să aibă posibilitatea să conducă”, a spus Daiana, foarte convinsă de argumentele ce însoțesc acest proiect. Proiectul „Dacia’s”, motiv de inspirație în campania electorală Ieri, Aula Coriolan a Colegiului „Mircea cel Bătrân” s-a umplut de genii, de elevi excepționali care, îndrumați de prof. precum Lucian Oprea sau Ion Băraru, dau tot ce-i mai bun în mințile lor, pentru că au ce și pentru că și cred în ceea ce fac. Sunt frumoși, și nu cocoșați de studiu și cu lentile cât fundul de sifon de-atâta lectură, chiar și în de-acum „celebra” uniformă. Sunt liceeni pe care acest sistem românesc de învățământ total debusolat îi va exporta, conștient, acolo unde adolescenții de geniu simt că au un viitor, acolo unde persoana lor contează, iar ideea este apreciată, și nu însușită! Și ca dovadă a „încrederii” pe care liceenii o acordă conducerii acestei țări, ei și-au gândit propriile „state” spațiale fără un sistem de guvernare propriu-zis, ci pe principiul „cel mai bun să conducă”, ceea ce este un foarte grav semnal de alarmă cu adresă precisă! Urmăriți, stimabili politicieni, site-ul NASA unde va fi publicată lucrarea lor și poate vă inspirați în campania electorală!