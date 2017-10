Mirciştii au „spart“ NASA

Mirciștii au „spart“ NASA

Ieri, sala „Coriolan” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” era plină cu premianții constănțeni care au reușit să uimească America la recenta ediție a Concursului internațional „NASA Ames Space Settlement Design Contest 2014". Prilej pentru directorul prof. Vasile Nicoară să afirme cu vădită mândrie: „Aniversăm a 11-a participare la acest concurs și din nou cu rezultate deosebite, care mă îndreptățesc să declar că la «Mircea» există cea mai bună catedră de fizică din România. De la an la an, mereu cu alți elevi am reușit să ne înscriem într-o elită care ne onorează. Chiar dacă peste câteva zile elevi de-ai noștri pleacă la Parlamentul European și alți doi elevi la Londra la un concurs de proiecte economice, astăzi dăm întâietate câștigătorilor concursului NASA”. Cu trei premii I și șapte mențiuni, cei 72 de elevi participanți se pot mândri peste ani că au lucrat alături de profesori de prestigiu cum sunt Claudia Dobrin, Lucian Oprea și „mentorul” Ion Băraru. Care, ieri, oarecum nostalgic, mărturisea că ar putea fi ultima ediție la care participă. „Scopul meu declarat a fost acela de a le stârni elevilor interesul pentru științele spațiale. La anul, s-ar putea să devin mai puțin vizibil, dar nu voi înceta să ajut din umbră acești tineri. Deși unele entități locale nu recunosc valoarea activităților extrașcolare, eu mă bucur că le dovedim din nou că am atins înalta performanță”, afirma prof. Băraru, adăugând că, în anul 2004, când au fost câștigate primele premii de către elevii de la „Mircea”, s-a afirmat că românii au „spart” NASA. Iată că anul acesta au reușit ceea ce părea incredibil, și anume România să câștige la această competiție 34 de premii, în timp ce americanii au câștigat doar șapte!