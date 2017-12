Mircea Baniciu cântă pentru a-i ajuta pe copiii din Centrul "Albatros"

Iubitorii muzicii folk sunt așteptați, duminică, 10 decembrie, începând cu ora 20.00, în Club „Doors” din Constanța, la concertul caritabil susținut de Mircea Baniciu. Artistul, care s-a remarcat în muzica românească încă din anii ‘70, când a devenit solist vocal al formației rock „Phoenix”, va susține un show de excepție, în cadrul campaniei „Music for Autism”, al cărei scop este să aducă la cunoștința publicului provocările întâlnite zilnic de copiii cu dizabilități și familiile lor.Organizatorii susțin că rolul acestei campanii este de a educa și sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: „autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă contact și comunicare limitată cu alte persoane și interes foarte restrâns”.Mircea Baniciu este un nume de referință în muzica românească, care și-a început cariera ca solist vocal al trupei Phoenix lansând hituri nemuritoare. Ulterior și-a continuat activitatea solo și a lansat patru albume, iar după ‘90 a fondat trupa „Pasărea Colibri”, alături de care a scris o nouă poveste de succes. El are la activ patru albume solo, șase albume cu „Phoenix” și cinci albume cu „Pasărea Colibri”.În anul 2002, artistul a revenit în trupa „Phoenix”, cu ocazia concertului aniversar „Phoenix- 40 de ani” dar, ulterior, își continuă cariera tot solo.„Promitem că va fi o seară plină de muzică bună, melodii care ne vin în minte la tot pasul, care vă vor răpi un zâmbet, o să cântați și o să deveniți melancolici”, au declarat reprezentanții clubului constănțean.Precizăm că acest concert are ca scop strângerea de fonduri pentru utilarea și îmbunătățirea condițiilor de trai ale copiilor din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” din Constanța.Ca urmare, finanțarea obținută în urma concertului va contribui la utilarea unei săli de muzică, cât și la achiziționarea altor materiale necesare în terapiile ce vizează integrarea profesională și socială. O altă parte a fondurilor strânse vor fi direcționate către Asociația de Terapii Suportive „Hipoterapia”, care oferă terapie cu ajutorul cailor pentru copiii cu dizabilități.Campania „Music for Autism” a debutat în urmă cu cinci ani, la inițiativa unei trupe constănțene, susținută de Clubul „Doors”. În tot acest timp, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. Mai mult decât atât, prin această campanie umanitară, organizatorii și-au propus să desfășoare o serie de evenimente de excepție, cu scop caritabil, pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și dizabilități asociate.