Minuni ale Cuvioasei Paraschiva

Astăzi, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe cea despre care se spune că este sfânta ocrotitoare a celor căzuți în necaz.În anul 2005, la Editura Mânăstirea Sihăstria apărea volumul „Suferințele Mamei Blondina, o martiră a Siberiei”.Sora Blondina s-a născut la 24 februarie 1906 în satul Gruseni-Chelmesti din Basarabia, fiica preotului Zaharia Popovici. Numele ei vine de la Sfânta Muceniță Blandina, care se prăznuiește în fiecare an la 25 iulie. În volumul din care vă prezentăm un fragment povestește chiar ea viața personală din închisoare și din lagărul rusesc din Siberia.Întrucât viața Sfintei Mucenițe Blandina este mai puțin cunoscută, a fost inclusă în acest volum și istorisirea pătimirii ei.„Aceste minuni sunt însemnate de către o păcătoasă creştină - Blondina, după porunca Sfintei Paraschiva, care i-a spus în vis să scrie toate minunile făcute de ea, pe care le ştia această ucenică a Sfintei Paraschiva. Multe minuni face Sfânta Cuvioasă Paraschiva cu tinerii şi cu toţi care se roagă ei cu credinţă.1. O studentă dentistă, făcând practică într-o clinică, şi-a lăsat pe masă, în cabinetul de lucru, poşeta în care avea bani mulţi şi un ceas de mână, de mare valoare. Când să plece acasă, a observat că lipsesc banii şi ceasul. Ea, fiind foarte credincioasă, imediat a venit la Sfânta Paraschiva şi i-a spus durerea sa, dar pentru pomelnic n-avea bani. Dupã trei zile vine un om în vârstã la cabinetul medical și îi aduce ceasul și banii, cerând mii de scuze pentru feciorul sãu, care era un golan și - fiind chiar clientul ei - a profitat când ea a ieșit din cabinet şi i le-a furat. Tatăl băiatului i le-a găsit ascunse, l-a bătut până i-a spus de unde le-a luat, apoi a venit de i le-a adus înapoi.2. O femeie tânără de 33 de ani dintr-un sat de lângă Iaşi, a intrat într-o zi în Sfânta Mitropolie. Părea abătută, nervoasă şi chiar nebună. S-a închinat la multe icoane şi a venit la moaştele Sfintei Paraschiva. S-a închinat, însă când a vrut să sărute sfânta raclă, o putere a izbit-o şi ea a căzut la pamant . A inceput sa strige: “draci, diavoli..”. Oricine venea către dansa, ea ii împingea, şi la un moment dat a venit paraclisierul Sfintei Mitropolii - un diacon cu viaţă frumoasă călugărească -, a apucat-o de mână şi a întrebat-o: „Spune, ce păcat ai făcut?" Ea a spus că a umblat cu farmece, că a auzit cã soþul ei o înșealã.A întrebat-o de unde este şi cum o cheamă? Nu ştia, ci se văieta de cei trei copilaşi ai săi. Atunci părintele diacon a întrebat-o dacă ştie să citească. Ea a spus că ştie; el i-a dat acatistul Sfintei Paraschiva ca să-1 citească. Ea s-a aşezat în genunchi la picioarele sfintei şi a citit tot acatistul. Apoi preotul duhovnic a chemat-o la el, a vorbit şi a văzut că ea s-a limpezit la minte.A mãrturisit-o și, fiindcã ea a spus cã de trei zile n-a luat în gurã nici un strop de apã, a împãrtãșit-o. Femeia a plecat acasã sãnãtoasã.3. Într-o zi o femeie de 40 de ani a intrat în Sfânta Mitropolie, alergând prin bisericã și plângând în hohote. Am întrebat-o ce are. Mi-a spus cã lucreazã ca femeie de serviciu la tribunal, a fãcut sinuzitã, dar, neavând timp sã se trateze, a neglijat și s-a pomenit cu dureri grozave de cap și apoi i s-a umflat tot capul. Era fãrã soþ, cu trei copii. S-a dus la doctor, care i-a spus cã tot creierul este acoperit cu puroi și cã trebuie sã-i facã operaþie foarte grea, dar că ea nu va rezista la această operaţie, şi de aceea să aştepte moartea.Am întrebat-o dacă crede în Dumnezeu, a spus că da, dar la biserică vine rar, având serviciu, copii şi sărăcie mare. Atunci am dus-o la Sfânta Paraschiva, ea s-a închinat, i-am făcut pomelnic, dar ea avea numai cinci lei, a lăsat pomelnicul şi a plecat. Peste trei luni am intalnit-o pe strada, sănătoasă, voioasă. Am întrebat-o cum se simte, îmi spune: „Bine! Dar să vedeţi cum s-a întâmplat. La vreo trei săptămâni după ce am dat pomelnicul, a început să-mi curgă puroi din nas şi a curs mult timp. S-a scurs toată infecţia de pe creier şi m-am făcut sănătoasă".5. O maicã din Cheile Bicazului a venit la Sfânta Paraschiva, fiind bolnavã de urechi de nu mai auzea nimic și avea și dureri. A stat trei zile în rugãciuni cu lacrimi și a plecat complet sãnãtoasã.6. Mi-a povestit un preot din Ardeal cã în parohia lui a fost o fatã care trebuia sã se cãsãtoreascã cu un bãiat. O fatã cuminte, însã bãiatul a fost rãu, a lãsat-o și s-a cãsãtorit cu alta. Ea, fiind foarte necãjitã, a venit la preotul paroh și i-a povestit durerea sa. Preotul a sfãtuit-o sã meargã la Iași, sã se închine la moaștele Sfintei Paraschiva și sã dea un pomelnic. L-a ascultat. Peste o lună s-a căsătorit cu un băiat foarte bun şi e fericită.7. Un alt preot, tot din Ardeal, mi-a povestit: A fost bolnav de plămâni - T.B.C. -, i s-au făcut multe antibiotice şi el a simţit că începe să orbească. Când s-a dus la doctor, acela i-a confirmat această nenorocire. Preotul imediat s-a urcat în tren şi a venit la Iaşi. Era ora zece seara şi Sfânta Mitropolie era închisă. Atunci el a stat în genunchi afară lângă peretele unde stau moaştele Sfintei Paraschiva, s-a rugat câteva ceasuri plângând. A doua zi a simþit cã e sãnãtos și pânã astãzi nu mai are nimic nici cu ochii, nici cu plãmânii, slujește și azi Sfânta Liturghie la o mãnãstire din Ardeal.8. A venit o doamnã de la București aducând în dar Sfintei Paraschiva un covor persan mare și frumos. Am întrebat-o ce înseamnã acest dar. Mi-a povestit cã soþul ei, bãrbat de 45 de ani, s-a îmbolnãvit. Cu tot progresul medicinii, doctorii nu gãseau leac la boala lui și i-au spus sã se pregăteascã de moarte, că are cancer, într-o zi vine la ei acasă un prieten evreu şi le spune că el pleacă la Iaşi şi îi sfătuieşte să-i dea bani şi pomelnic să ducă el la Sfânta Paraschiva. Şi l-au ascultat şi i-au dat. Peste două luni soţul ei s-a făcut sănătos fără nici un tratament şi, drept mulţumire, ea personal a adus acest covor la Sfânta Paraschiva.9. O femeie de la țarã, foarte disperatã, a venit la Sfânta Paraschiva cã i s-a furat vaca. A dat un pomelnic și a plecat. Peste o sãptãmânã a venit sã-i mulțumeascã Sfintei Paraschiva, cã a gãsit vaca în al treilea sat.10. Vine o mamă foarte necăjită la Sfânta Mitropolie şi-mi spune că are o fată cam leneşă şi putin credincioasa si ca are in fata bacalaureatul si admiterea în facultate. Am sfătuit-o să o aducă şi pe fată la Sfânta Paraschiva. Când a venit cu fata, am întrebat fata dacă ştie rugăciuni, mi-a răspuns că nu ştie nici o rugăciune. Am dus-o în faţa sfintei racle a Cuvioasei Paraschiva şi i-am zis să stea în genunchi să se roage cum ştie. Ea a spus sfintei că are frică de română şi ştie numai despre Eminescu. Exact aceasta a întrebat-o la bacalaureat și fata a reușit bine.Vine altă grijă şi mai grea: admiterea la facultate. Fetiţa vine de acuma singură la Biserică şi mai des. Iar în ziua examenului la admitere vine şi îi spune Sfintei Paraschiva că ea ştie la chimie mai bine oxigenul. Asta a întrebat-o şi a luat media şapte. Dar nu avea loc, pentru că au intrat cu cea mai mică medie de 7,50.Mama sa vine iarãși cu lacrimi la Sfânta Paraschiva și iarãși sfânta o ajutã. Au rãmas patru copii fãrã locuri, însã unul din ei era bãiatul unui șef mare al orașului și acesta face demersuri la București și se mai aprobã patru locuri, în care intrã și fetița în cauzã. Așa a ajutat-o cuvioasa sã intre și fetița ei și de atunci fata și mama vin foarte des la cuvioasa să-i mulţumească.Sursa text: https://www.sfantaparascheva.com/