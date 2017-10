Minunea Izvorului Tămăduirii

An de an, în Săptămâna Luminată, în care și Raiul este simbolizat ca fiind pururi deschis pentru noi, este prăznuit Izvorul Tămăduirii, o sărbătoare în-chinată Maicii Domnului, în-trucât la origini există o minune înfăptuită de aceasta. Și pentru că fiecare săr-bătoare ne scoate în evidență o pildă, un moment, o întâm-plare, o minune, ceva care să ne facă să ne apropiem de Dumnezeu, am discutat cu preotul Eugen Tănăsescu des-pre valorile și însemnătatea acestei zile. Se spune că împăratul Leon cel Mare al Bizanțului, înainte să ajungă el împărat, în se-colul V, se plimba într-o pădure pe lângă Constan-tinopol și a întâlnit un orb care, negăsind nicio sursă de apă, l-a rugat să-l ajute. Tot frământându-se că nu-i poate fi de folos, viitorul împărat s-a rugat către Maica Domnului să-l ajute. Conform tradiției, se povestește că ar fi auzit un glas din cer spunând: „Ostenește-te, Leone, și mai în adâncul pădurii vei găsi un izvor. Dă-i să bea de acolo!”. Și s-a dus, i-a dat să bea și apoi l-a spălat pe față cu apă din acel izvor și orbului i-a revenit vederea. Fiind foarte sensibilizat de cele întâmplate, când a ajuns împărat, Leon cel Mare a ctitorit o biserică în apropierea acelui izvor. Biserica Izvorului Tămăduirii există și în zilele noastre, în partea europeană a Istan-bulului, în vechiul oraș, iar izvorul curge și acum, de-a lungul timpului fiind con-semnate numeroase și în-semnate fapte a fi minuni. Sărbătoarea s-a ales a fi prăznuită în Săptămâna Lu-minată pentru că întotdeauna la marile praznice, cum e și Paștele sau Crăciunul ori alte sărbători împărătești, Biserica nu o separă pe Maica Domnului de Hristos. „Îi vedem împreună. Ei sunt inseparabili, pentru că Maica Domnului este cea care i-a dat lui Hristos firea umană. Și atunci când îl prăznuim pe Isus Hristos într-un praznic împărătesc mai deosebit, în perioada imediat următoare facem și pomenirea Maicii Domnului. După tradiția bisericească, se face slujba agheasmei mici. În ziua de Izvorul Tămăduirii se sfințesc toate apele și aducem și cinstire Maicii lui Dumnezeu, pentru această minune, dar de fapt pentru cea mai mare minune: că l-a născut pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, cu trup omenesc”. Izvorul de la Mănăstirea Dervent În anumite scrieri, izvorul de la Mănăstirea Dervent este atribuit Sfântului Andrei, care ar fi trecut pe acolo și ar fi lovit cu toiagul în piatră, loc unde ar fi apărut izvorul. „El nu este legat direct de Maica Dom-nului, dar sunt câteva date că și apa acestui izvor ar fi fost tămăduitoare. În creștinism minunea aceas-ta a tămăduirii nu este o regulă sau nu are o rețetă riguroasă ori formalistă. Este o minune care se întâmplă aleatoriu, după credința celui care crede și după voința lui Dumnezeu. Pentru că nu întotdeauna Dumnezeu te vindecă, boala fiindu-ți mai de folos decât vindecarea ei. Poate părea paradoxal. Dar dacă ne uităm la omul contemporan, câți oare din cei care suferă, dacă s-ar vin-deca, ar mai păstra o legătură cu Dumnezeu? Există aceas-tă tendință ca după ce ți-ai rezolvat problema să-ți vezi de-ale tale. Sunt mulți care se roagă să fie vindecați, după care își reiau stilul de viață dezechi-librat, pe care îl aveau înainte de boală. Pentru că boala vine ca urmare a unui dezechilibru, dar chiar și ca mânie a lui Dumnezeu. Sfân-tul Apostol Pavel zice că din cauza păcatului mulți dintre voi se îmbolnăvesc și unii chiar și mor”, explică preotul Tănăsescu. Astăzi, începând cu ora 9, de praznicul Izvorului Tămăduirii, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea Dervent. După Sfânta Liturghie se va pleca în procesiune la Izvorul tă-măduitor, unde va fi ofi-ciată slujba de sfințire a apei.