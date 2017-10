Ministrul Funeriu vine la Constanţa pe blat

Mâine, de la ora 13,30, la Colegiul de Artă

Ministrul Funeriu vine la Constanța pe blat

Ieri, până la închiderea ediției, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța nu am găsit niciun anunț postat prin care directorii de unități școlare și liceale să fie anunțați de întâlnirea de mâine, 13 aprilie, cu ministrul Educației Daniel Funeriu sau cu secretarul de stat Oana Badea. Programată de la ora 14, la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, întâlnirea s-ar părea că nu este deschisă chiar pentru toată… dăscălimea constănțeană. Vorba unei directoare: „Dacă merg acolo și nu trebuia să fiu prezentă?”. „Poa’ să vină și Obama, eu tot voi vorbi!“ În urma unui sondaj telefonic, realizat la secretariatele câtorva instituții de învăță-mânt, am descoperit că majoritatea inter-locutorilor noștri aflaseră de această întâlnire, de mâine, prin intermediul „Cuget Liber”. Managerul unui liceu ne-a declarat că dacă nu vede postat pe site-ul ISJ Constanța anunțul nu-și poate permite să participe. „Dar și dacă-l anunță la ora 13, miercuri, tot voi merge, pentru că am ce spune”. Cam la fel ne-a declarat și ing. Gheorghe Gavrilă, directorul Grupului Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța: „Ceva-ceva bănui că s-ar petrece, pentru că am fost pus în gardă să mobilizez câțiva părinți, pentru a participa la această întâlnire. Dar indiferent cine vine de la minister, poate să vină și Obama, să fiți siguri că voi lua cuvântul, pentru că eu am ceva de spus, ca om al școlii implicat permanent în bunul mers al activității instituției pe care o conduc”. Și prof. Nicoleta Heroiu, directorul Colegiului de Artă, în calitate de gazdă, a fost anunțată că trebuie să pregătească sala pentru vizita ministerială ce va avea loc în jurul orei 14. „De la liceul nostru, 14 profesori au fost implicați în elaborarea adnotărilor pe marginea prevederilor legate de învățământul vocațional, respectiv cel de artă. Colegii mei au lucrat în vacanța de iarnă și am constatat că sunt prinse în forma incipientă a normelor câteva din propunerile lor”. Prof. Cătălin Scăiceanu, directorul Școlii nr. 24 „Ion Jalea”, a reușit să ne impresioneze cu răspunsul la întrebarea dacă va participa mâine la întâlnire: „Deocamdată nu știu nimic de vreo întâlnire. Îmi pare tare rău că nu am să pot participa, dar nu îi pot dezamăgi pe copii cărora le-am promis că voi participa la un concurs foarte important pentru ei”. Și din toată lista de apeluri telefonice efectuate pentru a ne da seama dacă directorii au fost anunțați pe alte căi decât forumul oficial, doar prof. Camelia Ciurescu, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, era în cunoștință de cauză. Acum ori niciodată! Și aceasta în condițiile în care de la Ministerul Educației semnalul e clar: „Dacă acum nu vă spuneți punctul de vedere, la anul pe vremea asta vă veți plânge degeaba dacă ceva vă nemulțumește. Acum ori niciodată! Acum aveți șansa unică oferită în ultimii 20 de ani de a contribui la realizarea legislației secundare. Trebuie să duceți acest mesaj în teritoriu colegilor și părinților pentru a-și exprima punctul de vedere”. Afirmația aparține lui Marius Bălașa, director în cadrul Ministerului Educa-ției, Cercetării Tineretului și Sportului (MECTS). Reamintim că în Calendarul campaniei este prevăzută organizarea de către inspectoratele școlare județene, până pe 15 aprilie, a unor conferințe la care vor participa cel puțin 300 de cadre didactice și în cadrul cărora vor fi analizate metodologiile aflate în responsabilitatea fiecărui județ în parte. După care, întâlniri similare vor avea loc la nivelul școlilor și comunităților locale. De asemenea, o broșură structurată în patru capitole, primul fiind intitulat „Tu faci legea de nota 10 (zece)” și semnat de întreaga echipă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) ar fi trebuit să fie împărțit spre studiu tuturor instituțiilor de învățământ.