Ministrul Educaţiei neagă că ar fi decis deja reducerea orelor de limba română la gimnaziu

8

alte traume?

Bai, dar nu aveti niciun pic de bun simt! Vreti voi neaparat sa plece directorii , si sa-i aduceti in cancelarie! De ce? Ca sa le aratati obrazul? Dar de unde stiti ca au asa ceva! Va bateti joc de oameni aiurea, mancati ce nu trebuie toata ziua! Aveti lipsa de caracter in voi. Ce daca unii si-au luat sanctiuni? Le-au luat ptr ca meritau, ca au miscat in front! Bravo Miha, imi place de tine ca conduci scoala CU O MANA DE FIER! Sa faca si alti directori ca tine! Nu mai defaimati persoanele sensibile, ca va luati amenda!