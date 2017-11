Ministrul Educaţiei, anunţ de ultimă oră despre BACALAUREAT

Ministrul Educației, anunț de ultimă oră despre BACALAUREAT

14 Noiembrie 2017

"Este o discuție de a introduce o nouă sesiune de bacalaureat și eu cred că este necesară. Cât de utilă este sesiunea din august, deja știm. Am văzut în ultimii zece ani de zile câți absolvenți s-au prezentat în august și câți au luat examenul de bacalaureat. Și anul acesta am avut un număr mare de persoane care s-au înscris și totuși prezența a fost foarte, foarte mică. Din punctul meu de vedere, cred că un examen de bacalaureat, o altă sesiune ar trebui organizată undeva în decembrie, poate februarie fiind vacanța de iarnă", a spus Pop, opinând că legea permite organizarea unei a treia sesiuni de bacalaureat."Eu cred că o sesiune de bacalaureat, dacă o introducem, va trebui să o gândim în luna decembrie. Dar nu se pune problema pentru decembrie anul acesta. Dacă o gândim, să o gândim pentru anul viitor. Plecând de la realitate, noi o să dăm publice toate datele vizavi de câți s-au înscris, câți au participat, care a fost procentul. Eu cred că din iulie până în decembrie este timp suficient să se pregătească acei care nu și-au luat examenul de bacalaureat", a declarat Pop.Acesta a mai spus că legea permite introducerea celei de-a treia sesiuni de bacalaureat. "A fost vorba cândva să o introducem în martie. A fost o opoziție din sistem, puțin, vizavi de organizare. Am discutat cu o parte din colegii mei din minister și inspectorate. Dacă vom gândi o a treia sesiune de bacalaureat, aceasta trebuie gândită, evident, în termeni rezonabili și normali în așa fel încât să dăm șanse mai mari elevilor care au finalizat clasa a XII-a și de ce să nu uităm că mai sunt și alți români prin alte colțuri ale lumii și un bacalaureat al românilor de pretutindeni ar trebuie să îl gândim ca țară, lucru pe care o să îl facem în baza unor dezbateri ample, nu așa, pe viteză. Pentru cei care anul viitor urmează să dea examen de bacalaureat nu se modifică nimic", a spus Pop.