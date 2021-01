Ministrul Culturii: Schema de ajutor pentru operatorii culturali este finalizată

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunţat că schema de ajutor de stat dedicată operatorilor culturali, anunţată în noiembrie 2020, a fost finalizată de către Ministerul Culturii şi va fi transmisă, joi, Ministerului Economiei, unde va fi supusă unei analize.







"Această schemă de ajutor a fost o provocare lansată în guvernarea anterioară şi o asumare a Ministerului Culturii de constituire a acestei scheme în urma discuţiilor cu toată lumea interesată, tocmai pentru a reuşi să mulţumim cea mai mare parte din beneficiari. Vreau să vă spun că în două luni de zile s-a ajuns la o formă care în continuare nu mulţumeşte pe toată lumea, dar a fost o formă care mulţumeşte mai multă lume decât în faza iniţială", a spus Gheorghiu într-o conferinţă de presă.

Ministrul a răspuns astfel unei întrebări referitoare la luări de poziţii ale unor artişti care, după ce regizorul Alexander Nanau a anunţat că a refuzat medalia prezidenţială "Meritul Cultural", au afirmat că schema de ajutor pentru artişti de la Ministerul Culturii ar fi blocată şi nu au putut beneficia de sprijin.







Bogdan Gheorghiu consideră că "misiunea Ministerului Culturii este încheiată", odată cu plecarea pe circuit a formei de ajutor concepută de minister.







"Ea poate fi perfecţionată la Ministerul Economiei sau la nivel de Secretariat General al Guvernului. Nu mai este în curtea noastră. Iar cei care consideră că se putea concepe mai bine această schemă şi se puteau aduce îmbunătăţiri, în continuare pot să se adreseze ministerelor de resort", a mai spus Gheorghiu.







El a arătat că "această schemă este una care ţine mai mult de zona economică şi mai puţin de zona culturală".







"A fost din partea noastră un exces de zel să ne asumăm conceperea acestei scheme. Am blocat practic jumătate din personalul unităţii de management a proiectului. Din punctul meu de vedere, din start, ea trebuia să fie gândită şi concepută la Ministerul Economiei, dar, dacă ne-am asumat, am dus-o până la capăt, aşa cum am putut împăca ceea ce s-a cerut cu ceea ce poate fi aplicat procedural. Pentru că multe lucruri solicitate, care şi astăzi sunt exprimate public prin nemulţumiri, nu pot fi incluse în schemă, pentru că nu ar fi acceptate de Comisia Europeană. Dar, repet, poate la Ministerul Economiei sau în altă parte se vor găsi soluţii mai bune. Dacă sunt nemulţumiri, cu siguranţă ele pot fi discutate, dar trebuie să fie şi apreciată această muncă, pentru că Ministerul Culturii are cea mai mică organigramă, cu cel mai puţin personal şi, cu toate acestea, ne-am asumat destul de multe lucruri în această perioadă", a mai spus ministrul Culturii.







Ministerul Culturii a anunţat în noiembrie 2020 realizarea unui proiect de schemă de ajutor de stat, cu un buget estimat de peste de 100.000.000 de euro, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, unde au fost sistate activităţile pentru evitarea răspândirii SARS-CoV-2. Schema de ajutor de stat se aplică în domenii precum: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educaţie culturală, sectorul cultural independent.