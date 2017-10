Ministrul Culturii a premiat o elevă de la Liceul „Ovidius“

La sediul Ministerului Culturii, a avut loc, zilele trecute, festivitatea de premiere a concursului „Azi n-am fost la bibliotecă”, derulat în cadrul proiectului Biblionet. La acest concurs, eleva Margareta Cucli-Iane, clasa a XI-a A, Liceul Teoretic „Ovidius”, a obținut premiul III la secțiunea proză în poze. Programul Biblionet constă în donarea către bibliotecile publice din România de echipamente IT cu acces la Internet, în programe de instruire pentru bibliotecari, precum și în acțiuni de sensibilizare a publicului larg față de lectură și rolul instituției bibliotecii în viața comunității. În cadrul concursului, elevii de liceu au fost invitați să-și exprime prin film, fotografie sau grafică opinia privind prezentul și viitorul bibliotecilor în România. Cele 169 de proiecte au fost jurizate de scriitorul și eseistul Radu Pavel Gheo și de scriitorul și scenaristul Florin Lăzărescu. Margareta Cucli-Iane a prezentat un proiect intitulat „Catch the reading bug” în care, cu ajutorul imaginilor și textului, a încercat să demonstreze că lectura este o preocupare încă importantă. Juriul a apreciat în mod deosebit creativitatea și originalitatea abordării. „Organizarea a fost deosebită, premiile fiind înmânate de minis-trul Culturii și Patrimoniului Național, Kelemen Hunor. Pentru mine, a fost o experiență de neuitat și sper să am ocazia și în viitor să iau parte la proiecte de același nivel”, ne-a spus Margareta.