Ministrul Culturii a demisionat după declaraţiile privind bugetul anti-HIV

Ministrul Culturii a demisionat după declarațiile privind bugetul anti-HIV

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Culturii, Daniel Barbu, a demisionat după declarațiile deplasate privind bugetul "prea mare" acordat prevenirii și controlului HIV/SIDA, potrivit Realitatea.net. Președintele PNL, Crin Antonescu, declarase încă de miercuri că Barbu ar trebui să demisioneze.Daniel Barbu a înaintat, joi, premierului Victor Ponta demisia din funcția de ministru al Culturii, au declarat pentru Mediafax surse din Ministerul Culturii.Premierul Victor Ponta a confirmat demisia lui Daniel Barbu din postul de ministru al Culturii, dar a precizat, întrebat de Mediafax, că va trimite Președinției demisia doar împreună cu propunerea de numire a unui nou ministru numai după ce va discuta cu conducerea PNL și președintele Traian Băsescu.Ministrul Daniel Barbu a participat, duminică, la o serie de manifestări denumite SpectActor de la Teatrul Național din Craiova, iar, la finalul acestora, a răspuns mai multor întrebări venite din rândul celor prezenți în sala de spectacole.Printre răspunsurile ministrului s-a numărat și cel în care a făcut referire la suma mare alocată pentru programul de prevenire și combatere HIV/SIDA: "La dezbaterile pe bugetul 2014, m-a frapat, m-a cutremurat cu adevărat următorul lucru. Credeți-mă, nu vreau să par cinic în fața dumneavoastră, cu tot respectul pentru respectiva categorie de concetățeni ai noștri. Bugetul, programul național pentru prevenirea și tratarea HIV/SIDA este jumătate ca buget din toate programele Ministerului Culturii. Deci, ai Ministerul Culturii și programul național de combatere și tratament HIV/SIDA. Jumătate. Unu la doi. După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetățeni afectați de acest hidos flagel al epocii noastre.Personal, nu înțeleg. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri Shakespeare sau cât de amplu am putea face evenimentul, Festivalul Shakespeare de la Craiova, dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate", a spus ministrul Daniel Barbu.Marți, Ministerul Culturii a remis un comunicat în care arăta că Barbu "regretă profund" "comparația nefericită" între bugetul programului de prevenire HIV și bugetul programelor ministerului pe care îl conduce și își cere scuze "tuturor celor care s-au simțit ofensați ori lezați de aceste afirmațiile inadecvate".Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, pe 8 decembrie, ministrul Daniel Barbu a fost invitat "în calitate privată, de universitar și autor", să susțină o conferință la Teatrul Național din Craiova."Conferința a avut ca temă «Statul cultural: istorie, memorie și crize». După conferință, la sesiunea informală de întrebări și răspunsuri, dorind să ilustreze transformările pe care politicile de finanțare a programelor și evenimentelor culturale le traversează în majoritatea statelor europene, inclusiv în România, ministrul a recurs la o comparație între bugetul unui program de sănătate publică și bugetul programelor Ministerului Culturii", se arată în comunicat.Potrivit sursei citate, "deși nu s-a referit nicio clipă la persoane, ci doar la programe și nivele de finanțare, comparația a fost cu totul nefericită, după cum nepotrivite au fost și considerațiile ce au însoțit-o"."Ministrul Culturii regretă profund acest fapt și își cere scuze tuturor celor care s-au simțit ofensați ori lezați de aceste afirmații inadecvate", se mai afirmă în comunicatul de presă.